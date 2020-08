Famosos que superaron sus adicciones y hoy brillan con luz propia [VIDEO]

Miles de personas creen que las estrellas de la música y la actuación llevan siempre vidas perfectas. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que muchas de las celebridades que admiramos han tenido que afrontar una lucha interna contra el alcohol o las drogas.

Britney Spears, Angelina Jolie, Robert Downey Jr. y Ricky Martin son solo algunos de los artistas que corrieron el riesgo de echar al tacho sus carreras por culpa de las adicciones.

Angelina Jolie

Durante su juventud, la intérprete de Lara Croft y Maléfica atravesó duros momentos al luchar contra el consumo excesivo de drogas y los desórdenes alimenticios.

“He probado casi todas las sustancias conocidas en el mundo. Viví unos tiempos muy oscuros”, confesó ella misma en una oportunidad.

Luego de una serie de esfuerzos, Angelina Jolie logró reponerse y así consiguió catapultarse como una de las figuras más importantes de Hollywood.

Britney Spears

Britney Spears era apenas una niña cuando alcanzó fama y fortuna. Esto provocó que la joven actriz y cantante entrara en crisis y se iniciara tempranamente en el abuso de drogas y alcohol.

Las adicciones hicieron que la ‘Princesa del Pop’ protagonizara una serie de escándalos públicos, pusiera en riesgo su carrera artística y perdiera temporalmente la custodia de sus hijos. Sin embargo, gracias al apoyo de su familia se rehabilitó, recuperó su derecho a ver a sus dos hijos y volvió a brillar en la música.

Robert Downey Jr.

Hoy en día Robert Downey Jr. es una de las figuras más importantes del cine. Sin embargo, en su juventud, el actor se sumergió en el consumo de drogas, lo cual le ocasionó pérdida de contratos laborales, problemas familiares y hasta con la ley.

Downey Jr. cumplió 16 meses en prisión y un año de rehabilitación, lo que lo ayudó a recuperarse por completo y regresar con fuerza a la actuación bajo el papel de ‘Iron Man’.

Adele

Cuando recién iniciaba su carrera, Adele ingería alcohol antes de subir al escenario para calmar sus nervios. Lamentablemente, esto se volvió un mal hábito y terminó convirtiéndose en una adicción.

“Una vez me emborraché tanto que, cuando tuve que salir a escena, se me olvidaron las palabras de mis propias canciones. Fue la peor noche de mi vida”, contó la cantante en una oportunidad.

Más tarde, la artista se sometió a una operación de cuerdas vocales y, felizmente, dejó el alcohol y empezó a llevar una rutina de visa saludable.

Elton John

Con la intención de dejar atrás su timidez, en su juventud Elton John empezó a consumir drogas (sobre todo cocaína) y alcohol, lo cual hizo que su vida entrara en crisis, pues sus seres queridos se alejaron de él y en 1975 sufrió una sobredosis que casi le quita la vida.

Para alegría de todos sus fans, en 1990 el cantante decidió someterse a un tratamiento de rehabilitación, gracias al cual se recuperó por completo y pudo seguir adelante su carrera en la música.

Drew Barrymore

Cuando tenía apenas 13 años y gozaba ya de la popularidad de una celebridad, Drew Barrymore se convirtió en una adicta al alcohol.

Luego de sufrir una sobredosis, la artista se internó ocho meses en un centro de rehabilitación y, felizmente, sanó.

Drew Barrymore empezó su carrera desde cero y consiguió ser considerada una de las actrices más solicitadas de Hollywood.

Daniel Radcliffe

La estrella de Harry Potter tuvo un grave problema con el alcohol cuando todavía se encontraba rodando la famosa saga creada por JK Rowling.

Por más increíble que parezca, Daniel Radcliffe aseguró que el 2015 encontró la solución a su adicción en el simple hábito de caminar.

“Cuando bebía, me convertía en una persona totalmente diferente. A veces, hasta el punto de despertarme por la mañana en un apartamento desconocido. No soportaba estar sin beber y lo hacía de nuevo. Un día fui a dar un paseo por la calle y estuve fuera alrededor de 5 horas. Durante este tiempo, no quise beber. Entonces me di cuenta de que tenía que caminar, respirar aire fresco y hacer deporte. Lo practico todos los días, y ahora no bebo en absoluto”, declaró el artista británico.

