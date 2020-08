El modelo Sebastián Lizarzaburu utilizó su cuenta de Instagram para arremeter contra Ray Sandoval y Andrea Miranda, su expareja y ahora novia del futbolista, por romper una ventana de la camioneta de su madre en pleno toque de queda y después darse a la fuga.

Según el ex chico reality, poco después de huir, la pareja chocó en la avenida Canevaro, donde fue capturada por la Policía y posteriormente sometida a un dosaje etílico, pues aparentemente ambos se encontraban en estado de ebriedad. “Los dos borrachos a las 10:40 p.m.”, escribió, junto a las imágenes del suceso.

PUEDES VER Andrea San Martín revela que Sebastián Lizarzaburu la ayuda en su negocio

Esta situación provocó la total indignación de Sebastián Lizarzaburu, quien arremetió contra el jugador del Sporting Cristal con duras palabras. “Malcriado, patán, idiota, borracho y sobre todo cero profesional”, aseveró. “Borracho todavía, ahí está la promesa del fútbol peruano”, manifestó, además, en su Instagram.

Sebastián Lizarzaburu arremete contra Ray Sandoval en Instagram

Asimismo, al enterarse que tanto Ray Sandoval como Andrea Miranda restringieron los comentarios en sus respectivas redes sociales, el exintegrante de Esto es guerra y Combate comentó: “Era obvio que iban a bloquear sus comentarios, ahí está la clase de gente que son: Tal para cual”.

Sebastián Lizarzaburu arremete contra Ray Sandoval en Instagram

Finalmente, Sebastián Lizarzaburu dejó claro a todos sus seguidores en Instagram que no le preocupa en absoluto lo que hagan el futbolista y su expareja con su vida privada. “A mí la verdad me importa menos uno la vida de ellos dos, pero me da pena y miedo a qué punto puede llegar la locura y enfermedad”, sentenció el exnovio de Andrea San Martín.

PUEDES VER Andrea San Martín: Sebastián Lizarzaburu comparte tiernas escenas con su hija

Sebastián Lizarzaburu arremete contra Ray Sandoval en Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.