A través de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu se refirió las acciones protagonizadas por el futbolista Ray Sandoval contra su auto, la noche del último sábado.

El exchico reality arremetió contra el jugador de Sporting Cristal en un video de Instagram, acusándolo de dañar el auto que estaba en su cochera y ‘darse a la fuga'

PUEDES VER Madre de Sebastián Lizarzaburu acusa a Andrea Miranda tras incidente con Ray Sandoval

Como se recuerda, el deportista fue intervenido por la Policía luego de causar un accidente de tránsito. Él se encontraba con la joven Andrea Miranda, expareja de Sebastián Lizarzaburu.

Según sostuvo el modelo en una de sus historias, el incidente ocurrió porque quiso escaparse tras entrar a su domicilio para romper el parabrisas de su vehículo.

Sebastián Lizarzaburu arremete contra Ray Sandoval en Instagram

Al respecto, dio su versión de los hechos mediante estos clips de video. El exchico reality hizo hincapié a lo sucedido dentro de la comisaría de Lince, tras la detención de Ray Sandoval.

Según cuenta, él quiso ‘coimar’ a los efectivos policiales para poder salir en libertad y hacer pasar por alto el suceso.

“Ha querido coimear dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido coimear, pero por la presión que he hecho no le han aceptado, así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe y le salió positivo”, enfatizó Sebastián Lizarzaburu.

Así también, habló sobre la situación de sus padres, y mencionó que pedirá garantías para la vida de su familia por lo ocurrido.

“Mis papas están asustados, yo también. Voy a pedir garantías contra los dos para mis papás, para mí, para mi hermano, para mi hija sobre todo y hasta inclusive para la mamá de mi hija. Ya nada me sorprendería”, sostuvo el ‘Hombre roca’.

