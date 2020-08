La mamá de Sebastián Lizarzaburu protagonizó un fuerte altercado con Andrea Miranda, expareja del modelo, durante la intervención policial de Ray Sandoval.

Como se recuerda, el futbolista fue intervenido la noche del último sábado en Lince, luego de chocar su auto en el que se encontraba con la joven. Previo a ello, habría dañado el vehículo de la madre de Sebastián Lizarzaburu.

PUEDES VER Difunden imágenes de discusión entre Ray Sandoval y dueño de auto al que chocó [VIDEO]

Ray Sandoval, jugador de Sporting Cristal, fue detenido por accidente en estado de ebriedad. Foto: composición

El modelo manifestó en sus redes que dañó y atentó contra su familia. Acto seguido, el atacante se habría dado a la fuga.

A través de las redes sociales se mostraron imágenes de la detención y discusión entre la madre del exintegrante de Combate y la joven.

“¡Qué mier** has hecho, Andrea! ¡Qué mier** has hecho. Andrea, me has reventado la luna del auto. Mira lo que has hecho”, dijo la señora responsabilizando del acto a la joven pese a que el futbolista ocasionó los incidentes.

PUEDES VER Ray Sandoval fue intervenido tras ser acusado de atentar contra el auto de Sebastián Lizarzaburu [VIDEO]

La expareja de Sebastián Lizarzaburu le pidió calma a la mujer para poder explicarle la situación. Sin embargo, fue interrumpida por otro familiar del modelo, quien también la insultó.

Sebastián Lizarzaburu reacciona tras accidente

Luego de enterarse que la luna de su auto quedó roto, Sebastián Lizarzaburu acudió a la comisaría de Lince para dar sus descargos.

A través de sus redes sociales, el modelo también se manifestó lanzando insultos al deportista por el daño causado.

“Malcriado, patán, idiota, borracho y sobre todo cero profesional... Ahí está la promesa del fútbol peruano”, expresó en Instagram.

Publicaciones de Sebastián Lizarzaburu en Instagram. Foto: captura

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.