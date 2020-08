Melissa Peschiera responde a críticas por su aumento de peso: “Aún me resulta muy duro aceptarme”

Melissa Peschiera se armó de valor para contar algo muy íntimo tras ser duramente criticada por aumentar de peso.

La periodista fue blanco de crueles comentarios en redes por dejar atrás la figura esbelta y delgada que siempre la caracterizó. Sin embargo, la comunicadora contó lo que realmente le está pasando y confesó el dolor que causaron todos los mensajes que solo se enfocaron en su físico.

“‘Enorme', una palabra con la que alguien sugirió una definición de mi físico por estos días. Y es cierto, son tiempos en los que estoy subida de peso y veo que eso a algunas y algunos les incomoda, les rompe el ojo, les altera. Cuando lo escuché me dolió, me avergonzó, me hizo sentir fea, mala y fuera de lugar”, escribió desde su cuenta de Twitter.

La conductora de N noticias reveló que su subida de peso se debe a problemas hormonales que padece desde hace varios años. Ese mismo trastorno hizo que en una época se la viera muy delgada.

“Toda mi vida he luchado por mantener un peso que me ubique en la línea de la delgadez y por algún tiempo lo logré, pero pagué un precio muy alto. Mi salud por aquella época estuvo resquebrajada, con una anemia feroz además de dolores de cabeza insufribles y vómitos incontenibles. Problemas asociados a desórdenes hormonales que me llevaron al límite de la delgadez y que ahora me tienen en el otro extremo de la balanza. Nadie sabe lo de nadie y no deseo estos cambios extremos para nadie”, explicó en otro tuit.

Asimismo, Melissa Peschiera confesó que estos cambios aún le parecen muy duros de aceptarlos y por tal motivo pidió a sus seguidores que no juzguen a las personas por su apariencia, ya que no saben qué problema de salud se encuentran atravesando.

“Aún me resulta muy duro aceptarme, quererme y asumirme como soy y como estoy, aún vivo una guerra interna lacerante. Por lo tanto, la próxima vez que quieran juzgar el aspecto de una mujer o reducir su valor al grosor de su cuerpo, demórense un poquito porque puede haber algo más... profundo. No es fácil hablar sobre uno públicamente, menos de temas tan personales. Pero imagino que habrán muchas y muchos que sienten o viven situaciones similares en sus trabajos, en sus casas, en su lugar de estudio o entre amigos”, concluyó la periodista Melissa Peschiera.

