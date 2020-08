No lo olvida. Mayra Goñi dejó abierta la posibilidad de retomar su relación con el cubano Nesty, tras confirmarse su ruptura hace unas semanas.

La joven cantante, en conversaciones con América Espectáculos, habló sobre el fin de su vínculo con el extranjero. Según declaró, el cariño por él no desaparece de la noche a la mañana.

Mayra Goñi solo está enfocada en su carrera. Foto: Instagram

“Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana. Si ha habido cariño y amor, no se va de la noche a la mañana. No descarto nada”, dijo Mayra Goñi.

No obstante, hizo hincapié a las cosas que le disgustó cuando el cubano anunció el fin de su romance. Una de ella fue que la vinculara con Jesús Mosquera, protagonista de una popular serie de Netflix.

“El momento quizá hizo que él no se exprese bien y tenga que poner cosas que, para mí, estaban demás como, por ejemplo: que tenga que ser tan específico en decir quién terminó la relación y ‘suerte en España’”, acotó la joven cantante.

Mayra Goñi y Nesty terminaron su relación. Foto: Instagram.

En ese sentido, agregó que no sabe cómo el actor comenzó a reaccionar a sus publicaciones de Instagram. “Le habrá gustado mi perfil y también me comenzó a seguir”, añadió.

Por otro lado, en una entrevista para El Popular, Mayra Goñi recalcó lo antes mencionando, añadiendo que está dedicada totalmente a su trabajo.

“Se van a especular miles de cosas, me quieren inventar romances por todos lados. Pero ahora estoy en un momento de mi vida con mucha tranquilidad y paz, dedicada completamente a mi carrera. Tengo cero ganas de iniciar una relación o conversar con nuevos chicos”, sostuvo sobre el tema.

