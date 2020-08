Mayra Goñi descarta reconciliación con Nesty y romance con Jesús Mosquera, ya que solo está enfocada en su carrera

Tras dejar entrever que podría existir una reconciliación con Nesty, Mayra Goñi finalmente se sinceró y reveló que no quiere saber nada de romances, ya que en este momento está enfocada en su carrera musical.

En entrevista con El Popular, la joven intérprete confesó que los rumores sobre su vida privada le afectaron, pero aprendió a vivir con ellos.

Como se recuerda, Mayra Goñi hasta fue vinculada sentimentalmente con el actor Jesús Mosquera, quien aparece en la serie de Netflix Toy boy.

“De hecho, en algún momento me incomodó que especulen sobre mi vida en muchas cosas, no solamente en el plano sentimental. Se han dicho cosas que no son ciertas y que me han afectado de alguna manera, me empiezan a atacar sin saber cómo realmente suceden las cosas. Gracias a Dios poco a poco he aprendido a manejar la situación”, comentó la cantante, quien también fue blanco de duras críticas por supuestamente haberse realizado innumerables cirugías, algo que ella misma ya aclaró.

Sobre un posible romance con Mosquera o una reconciliación con Nesty, Mayra Goñi fue tajante en señalar que no tiene tiempo para amores.

“Se van a especular miles de cosas, me quieren inventar romances por todos lados. Pero ahora estoy en un momento de mi vida con mucha tranquilidad y paz, dedicada completamente a mi carrera. Tengo cero ganas de iniciar una relación o conversar con nuevos chicos”, aseguró.

Por otro lado, la artista peruana mencionó que su carrera se vio afectada por la pandemia del coronavirus.

“He tenido muchos proyectos en el plano musical, pero lamentablemente se han tenido que frenar por el tema de la cuarentena. Justo cuando decido dejar la actuación pasa todo esto. Pero ahora lo importante es la salud”, contó Mayra Goñi.

