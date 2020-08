En Hollywood, el amor ha traspasado muchas veces la ficción y ha unido a las parejas más aclamadas por el público. Y es que la constante interacción durante los rodajes permite establecer vínculos mucho más fuertes. Sin embargo, en estas relaciones no todo es color de rosa.

En muchos casos, cuando la situación se torna complicada, estas parejas deciden darle fin a su unión, pero el show debe continuar y las filmaciones de películas no se detienen. Para los actores y actrices es también difícil mantener una relación profesional con quien acaban de tener una ruptura, aunque algunos han logrado superar el impasse y continuar con el proyecto.

En ciertos casos, los artistas se volvieron amigos después de la ruptura, y otros decidieron sonreír ante cámaras por el bien de sus carreras. A continuación, te contamos quiénes son esas parejas de Hollywood que hicieron que el fin de sus noviazgos no fuera un hecho notorio.

Joey King y Jacob Elordi

Fue en 2017 que The Kissing Booth reunió a Joey King y Jacob Elordi en una comedia adolescente. Mantuvieron su noviazgo por más de un año hasta que en marzo de 2019 anunciaron su separación. Luego de la ruptura, ambos han trabajado en reciente secuela que fue estrenada en Netflix y en la tercera parte de este filme, que se entrenará en el 2021.

En el podcast Mood With Lauren Elizabeth, Joey King contó lo que representó volver a grabar escenas románticas con su exnovio. “Estuvo bien. Estuvo bien. Volver y hacer el sacrificio de lo que, obviamente, todo el mundo está pensando: abordarlo externamente, ser astuto a la hora de hacerlo, hacer esos sacrificios valió la pena”, indicó en 2019.

Joey King y Jacob Elordi terminaron su relación en marzo de 2019. (Foto: Vice Video/Broadly Hotline)

No obstante, la actriz reconoció en una entrevista con Refinery29 que la presión de los fanáticos tuvo un rol relevante en el fin de la relación. “Cuando estás pasando por algo y el mundo quiere pasarlo contigo u obtener cada detalle al respecto, es realmente difícil. Algunas de estas cosas son solo para ti”, expresó.

Robert Pattinson y Kristen Stewart

La pasión que Kristen Stewart y Robert Pattinson demostraron durante la saga de Crepúsculo, que les llevó a ganar cuatro premios MTV Movie Awards por el mejor beso, llegó a la vida real.

Fue en 2009 que empezaron a salir y dar a conocer de su vida sentimental. Sin embargo, para 2012, año en que se estrenó la última película, Stewart fue captada por los lentes cuando besaba al director Rupert Sanders, quien estaba casado.

Kristen Stewart tuvo que pedir disculpas públicas por haber engañado a Robert Pattinson. (Foto: GTRESONLINE)

La actriz decidió pedir disculpas públicas a Pattinson por el affaire y continuaron con la promoción del filme, aunque su reconciliación duró muy poco.

Jennifer Garner y Michael Vartan

Luego de divorciarse de Scott Folehy, Jennifer Garner inició una relación con Michael Vartan, la coestrella de la serie Alias en la que también participaba la actriz. Su romance fue muy breve y llegó a su fin en 2004 tras un año de salidas. No obstante, continuaron trabajando hasta 2006, algo en que el programa terminó.

Tras su ruptura, Jennifer Garner y Michael Vartan continuaron con una buena amistad. (Foto: Just Jared)

El actor contó en 2005, durante una entrevista con USA Today, que la ruptura se dio en “buenos términos” y que ambos estaban “mejor como amigos”. Han demostrado llevarse muy bien, al punto que en 2018, la ganadora del Globo de Oro comentó en una publicación de Instagram de su exnovio “¿Puedes creer que esta carita de bebé tiene 50 años?”.

Charlize Theron y Sean Penn

Por muchos años, Charlize Theron y Sean Penn fueron grandes amigos, hasta que en el 2013, las cosas se pusieron mucho más románticas y dieron inicio a su noviazgo.

Todo iba tan bien que, incluso, en 2014, Penn le propuso matrimonio a la artista en un viaje a París, según US Weekly. Un año y medio más tarde, la relación terminó. En una entrevista con The Howard Stern Show, la actriz sudafricana comentó que no tenía planeado casarse con Penn. “Salimos, pero nada más. Nunca quise casarme con él”, contó.

Charlize Theron confesó en 2016 que jamás pensó casarse con Sean Penn, pese a que el actor le pidió matrimonio. (Foto: La Vanguardia)

Al respecto, Theron contó en 2016: “Estuvimos en una relación y luego ya no funcionó. Y ambos decidimos separarnos”. En ese mismo año, ambos tuvieron que continuar trabajando juntos en The Last Face y promocionar la película en el Festival de Cine de Cannes.

Katie Holmes y Joshua Jackson

Durante el rodaje de la primera temporada de Dawson’s Creek, en 1998, Katie Holmes y Joshua Jackson llevaron el romance de la ficción a la vida real. En el drama adolescente, los personajes que interpretaban, Joey y Pacey, lograban que su amor tuviera éxito. Sin embargo, fuera de las pantallas, ellos tuvieron una relación muy corta.

Katie Holmes reveló en el 2013 que Joshua Jackson fue su primer amor. (Foto: Telva)

Después de su ruptura, continuaron formando parte del programa hasta el 2003 y, hasta la fecha, tienen una buena amistad. En una entrevista con Us Weekly, en 2013, Holmes reveló que el actor fue su primer amor y que luego de su divorcio con Tom Cruise, se acercó nuevamente a Jackson.

Jennifer Carpenter y Michael C. Hall

En ocho temporadas de la serie Sexter, Jennifer Carpenter y Michael C. Hall interpretaron a dos hermanos. Sin embargo, en la vida real tenían una relación sentimental que los llevó al altar en 2008. Tres años más tarde, decidieron divorciarse, aunque el trabajo juntos siguió hasta el 2013.

Michael C. Hall y Jennifer Carpenter se divorciaron en 2011 luego de tres años de matrimonio. (Foto: People)

“Nuestro matrimonio no se parecía al de nadie más, y nuestro divorcio tampoco... Solo porque el matrimonio terminó no significa que el amor sí”, contó Carpenter. La actriz confesó también que su exesposo “no es del todo heterosexual”. Estas declaraciones fueron respondidas por Hall, quien aseguró nunca haber “tenido una relación íntima con otro hombre”.

Cameron Díaz y Justin Timberlake

En los Nickelodeon Kids Choice Awards de 2003, Justin Timberlake y Cameron Díaz se conocieron, de acuerdo con la revista People. Ellos estuvieron unidos por casi cuatro años, y en 2007 se separaron. Eso no fue impedimento para que tiempo después trabajaran juntos.

En 2011 protagonizaron Bad Teacher, película en la que tuvieron escenas de mucho romance. Lucy Punch, compañera de reparto, dijo a MTV que “no hubo ningún drama” entre los artistas.

Pese a que terminaron su relación en 2007, cuatro años más tarde Cameron Díaz y Justin Timberlake participaron en la película The Bad Teacher. (Foto: AP)

Actualmente, Cameron Díaz está fuera de Hollywood y vive junto a su esposo Benji Madden y su recién nacido hijo Raddix. Por su parte, Justin Timberlake es pareja de la actriz Jessica Biel, con quien acaba de tener su segundo hijo.

Johnny Galecki y Kaley Cuoco

The Big Band Theory nos mostró a una de las parejas más tiernas” Penny y Leonard. Sin embargo, los actores también fueron novios de 2007 a 2009, pese a que nadie conocía de su romance.

“Salimos durante casi dos años. Fue una relación maravillosa, pero nunca hablamos al respecto y nunca salimos a ninguna parte juntos. Tengo tanta suerte de que el final fuera de mutuo acuerdo y que no termináramos odiándonos”, reveló Cuoco.

Kaley Cuoco y Johnny Galecki mantuvieron una relación secreta por por dos años. (Foto: AP)

Galecki también habló al respecto: “Todavía somos amigos muy queridos, Kaley no es solo mi ex, sino una parte de mi vida”. Por ello, siguieron con las grabaciones del programa hasta 2019. Aunque parezca extraño, en 2017, Cuoco publicó una foto en su Instagram donde aparece su esposo Karl Cook abrazando a Galecki.

Milo Ventimiglia y Alexis Bledel

Las historias de amor de Gilmore Girls envolvieron a Alexis Bledel y Milo Ventimiglia en 2001. Por tres años y medios, los actores tuvieron una relación que, incluso, tuvo intenciones de una boda, según reveló quien le dio vida a Rory en una charla con la revista People.

Luego del fallido romance, Ventimiglia se enamoró de Hayden Panettiere durante las grabaciones del programa Héroes y mantuvieron su romance por dos años y terminaron en el 2009.

Alexis Bledel y Milo Ventimiglia se conocieron en las grabaciones de Gossip Girl. (Foto: The CW)

En la actualidad, la actriz está casada con Vincent Kartheiser, también actor, a quien conoció durante la serie Mad Men. Ventimiglia sigue soltero y es la estrella del drama This is Us.