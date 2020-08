Daniela Darcourt sale con sus amigas a la piscina sin mascarilla tras terminar con Andrés Izquierdo

A mediados de abril se empezó a especular que Daniela Darcourt habría puesto punto final a su relación con Andrés Izquierdo. Fue la misma cantante quién confirmó que existía una crisis de pareja, pero no habló directamente si hubo una ruptura.

“El respirar es sano, no solo para uno, sino como artista y ser humano. Eso no me hace ajena a que tenga problemas como cualquier persona. Pase lo que pase siempre voy a querer lo mejor para él (…) Él tiene un lugar muy importante en mi corazón, al igual que yo sé que lo tengo en suyo”, dijo para el programa Magaly TV, la firme.

Sin embargo, las historias que venía publicando Daniela Darcourt desde su cuenta de Instagram confirmaron que el romancé llegó a su fin.

Tras esto, la salsera empezó a compartir desde la misma red social los momentos que pasó junto a sus amigas. En algunas imágenes se la pudo ver pasando un día en la piscina y tomando champagne mientras al fondo se escuchaban voces y risas de sus amigas.

Asimismo, lo que llamó la atención fue que la artista no usó en ningún momento la mascarilla sabiendo que está rodeada de personas. No se sabe exactamente qué tan lejos estuvo de sus amigas durante la salida por lo que no se pudo confirmar si cumplió o no con el distanciamiento social.

Expareja de Daniela Darcourt se pronuncia

Tras el fin del romance, Andrés Izquierdo habló con el programa En Exclusiva para comentar sobre las declaraciones que hizo Daniela Darcourt desde su Instagram. En el video, la cantante aseguró que no volvería a retomar su noviazgo.

“Acerca de mi relación con Daniela no te podría decir nada al respecto... Estamos bien. Y si ha hecho esas historias está bien, no lo sé, fácil fue de broma o de chiste”, dijo el joven.

