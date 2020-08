Mario Irivarren defiende a Alejandra Baigorria y Said Palao: “Estamos hablando de dos chicos solteros”

Mario Irivarren se refirió a los constantes coqueteos entre sus amigos Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes fueron ‘ampayados’ por las cámaras de Magaly TV, la firme besándose durante una parrillada por 28 de julio.

El chico reality salió en defensa de los integrantes de Esto es guerra y aclaró que ambos están solteros y no tienen que estar dando explicaciones a nadie.

“Estamos hablando de dos chicos adultos, solteros, un poco el problema de vivir en la televisión es que la gente quiere explicaciones. Y cuando pasa eso me provoca decir a ti que c… te importa. La única manera de dar una explicación es que si tengo una pareja, me ampayen con otra”, dijo Mario Irivarren en declaraciones recogidas por El Popular, que informa que él estaría contento con el supuesto romance.

Asimismo, el exnovio de Ivana Yturbe aclaró que Alejandra Baigorria no tiene la culpa que le relacionen sentimentalmente con otros personajes como sucedió con George Forsyth.

“Alejandra no es culpable que la vinculen con cualquier persona que se relaciona. Por el simple hecho que ambos sean solteros son vinculados, yo nunca he visto un ‘ampay’ con Forsyth”, comentó.

Como se recuerda, Mario Irivarren reveló a un medio local que vivió enamorado de la empresaria. Sin embargo, el modelo se dio cuenta que entre ellos solo podría existir una amistad, la cual respeta.

“Sí, a nosotros nos vinculaban amorosamente. Con Ale tengo una linda amistad, un cariño enorme, es como mi pata que la molesto todo el día”, aseguró.

Alejandra Baigorria halaga a Mario Irivarren

Durante una entrevista con América Televisión, Alejandra Baigorria tuvo palabras de elogios para Mario Irivarren.

“Uno puede destacar su belleza o su madurez, eso no quiere decir que pase algo. A Mario lo pongo como ejemplo de hombre. Ojalá que me pueda enamorar de alguien como Mario, pero no se dio”, aseveró la chica reality quien está en coqueteos con Said Palao.

