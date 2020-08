Yo soy: ‘Sandro’ se impone a ‘Raphael’ y obtiene su pase a la semifinal [VIDEO]

Yo soy, grandes batallas se encuentra en la recta final de la competencia y en cada gala los participantes sorprenden con emocionantes presentaciones, como la que ofrecieron ‘Raphael’ y ‘Sandro’.

Ambos participantes se enfrentaron, en una reñida batalla, para disputar su pase a la semifinal del concurso; el intérprete del cantante argentino (‘Sandro‘) fue quien resultó vencedor.

El imitador de ‘Sandro’ dejó sorprendido al jurado al interpretar ‘Porque yo te amo'. Asimismo, la actuación de ‘Raphael’ también conmovió a todos los presentes con su canción ‘En carne viva’, que emocionó hasta las lágrimas a su contrincante.

“Una batalla con corazón a carne viva, de verdad, totalmente generosa, casi iguales, nos han tocado la fibra. Escuchaba a Tony (imitador de Sandro) y me sudaban las manos, se me entrecortaba la voz, y vino ‘Raphael’ y puso la cereza de lo que sentía en esta presentación. Increíble presentación, realmente estoy emocionada por los dos”, expresó Katia Palma.

Por su parte, Maricarmen Marín también se sintió conmovida al ser testigo de la apoteósica performance.

“Estoy con un nudo en la garganta tanto por la presentación de ‘Sandro’ como la de ‘Raphael’. Increíble cómo pueden mover todas las fibras. Efectivamente, Yo soy nos lleva a un mundo de emociones donde hace unos minutos estábamos bailando con las canciones de ‘Juan Luis Guerra’, y ahora esta emoción que nos lleva al otro lado de nuestras vidas”, mencionó la cantante.

Finalmente, Ricardo Morán felicitó el trabajo de ambos y resaltó la emoción que causaron sus interpretaciones.

“Yo solo tengo que agradecer a Yo soy por darnos la posibilidad de estar todos juntos aquí, en este momento, en esta noche (...) lo han hecho estupendamente bien porque son artistas notables. Tony (‘Sandro’), has venido a demostrar que no solo entretienes, sino que cantas espectacularmente bien. ‘Raphael’, hay muchas formas de tener el corazón en carne viva, el día de hoy tú has tenido el corazón aquí en el escenario y nos has conmovido a todos”, sostuvo.

