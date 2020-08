Yo soy grandes batallas está a puertas de la gran final que se llevará a cabo este lunes, 3 de agosto. Sin embargo, en la penúltima edición de este programa concurso, diez de los mejores participantes intentarán recuperar su ‘silla de consagrados’ enfrentándose en emocionantes duelos.

Esta noche del sábado 1 de agosto será la gala semifinal de la competencia donde los imitadores de Sandro, Mon Laferte, Enrique Bunbury, Dyango y Adele podrán retar a los ‘consagrados’ Luis Miguel, Makuko, Gilberto Santa Rosa, Amy Winehouse y Vicente Fernández.

Yo Soy vive conmovedor momento con presentaciones de 'Sandro' y 'Raphael'. Fotos: captura de Latina

Como se recuerda, estos participantes ya habían estado como ‘consagrados’ del programa, sin embargo, fueron eliminados, durante las batallas.

En la última transmisión del viernes 31 de Julio, dichos imitadores regresaron al escenario para disputar nuevamente un lugar en las tan ansiadas sillas. Los enfrentamientos estuvieron a cargo de: Enrique Bunbury vs. Federico Moura; Demi Lovato vs. Adele; Mon Laferte vs. Juan Luis Guerra; Sandro vs. Raphael; y Dyango vs. José José.

Yo soy grandes batallas

Cabe recalcar que la semifinal del programa será conducida por Mathías Brivio. Asimismo, es importante recordar que luego de la final de Yo soy grandes batallas, la franquicia continuará con una nueva temporada y regresará a su antiguo formato presentando a nuevos imitadores.

¿A qué hora es la semifinal de Yo soy grandes batallas?

La semifinal de Yo soy grandes batallas, será este sábado 1 de agosto a las 10:00 p. m.

¿Qué canal transmitirá la semifinal de Yo soy grandes batallas?

Podrás ver la semifinal del programa de imitación a través del canal de Latina.

Yo Soy 'Grandes Batallas' Foto: Latina

¿Cómo seguir En Vivo la semifinal de Yo soy grandes batallas por la web?

Para seguir en vivo la transmisión del programa solo debes entrar a la web del programa (Aquí).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.