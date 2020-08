Selena Gomez reaparece en redes sociales y habla de la pandemia: “Fue difícil para mí” [VIDEO]

Selena Gómez volvió a las redes sociales con un nuevo video. La también actriz reveló que le ha sido complicado afrontar el contexto de pandemia por la COVID-19.

En los últimos meses, Selena no publicaba fotografías que permitían a sus seguidores conocer más acerca de su día a día. Es por ello que, con un ‘look‘ natural, la ex chica Disney resaltó que esta ausencia se debió a que se encuentra educándose y aprendiendo sobre lo que sucede a su alrededor.

“Quiero lanzar este mensaje rápido porque sé que últimamente no he estado publicando mucho contenido”, comenzó así su discurso.

Asimismo, confesó que extraña y ama a sus seguidores, y aseguró que se vienen buenas noticias con respecto a su carrera artística.

“Quiero que sepan que los amo y los extraño y que hay tantas cosas emocionantes por venir que no puedo esperar compartirlas. Solo pienso que al principio de este año, con todo lo que está pasando, me parecía un poco insensible publicar cosas que puedan ser un poco alegres o para celebrar. Fue realmente difícil para mí y me he tomado el tiempo para educarme, realmente aprender sobre lo que está pasando y continúo haciendo de eso mi prioridad”, resaltó.

Además, publicó una imagen suya donde se le observa tocando guitarra en un rincón de lo que sería su nuevo hogar.

“Cosas que he estado haciendo durante la cuarentena: acomodándome en mi nueva casa y (tomando) clases de guitarra”, se puede leer como descripción.

