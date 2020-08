¡Indignada! Luego de anunciar su soltería por todo lo alto, Daniela Darcourt causó polémica al protagonizar, junto a un grupo de personas, un Tik Tok, donde, aparentemente, estaría con unas copas de más.

Ante ello, Lucía de la Cruz se mostró asombrada por el comportamiento de la salsera y no tardó en enviarle una contundente llamada de atención.

Daniela Darcourt Foto: Instagram.

“Te juro que me ha molestado esto enormemente. Me siento muy orgullosa de lo que has estado haciendo y lo que sigues haciendo, pero esto está circulando bastante. De verdad, Danielita, siempre hay que tener mucho cuidado, hijita, porque no hay amigos y no hay amigas”, sostuvo según el diario El Popular.

“Esto me lo mandaron muy temprano, me levantaron con el video. Te lo juro, me fastidié porque estás caminando bien con esa grabación con Tito Nieves. Solamente decirte cuídate, hijita, te quiero mucho, que Dios y la Virgen santísima te cuiden”, agregó.

Lucía de la Cruz Foto: archivo

Asimismo, la criolla aseguró que le gustaría tener una conversación con la intérprete de “Señor mentira” para guiarla y no pierda el camino que está trazando.

“Me daría pena que se le cayera todo por una locura. Ella tiene que entender que va camino a ser una figura internacional”, finalizó.

