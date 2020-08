La historia de amor entre Jason Momoa y Lisa Bonet no hace más que confirmar que estaban destinados a estar juntos. La pareja es una de las más queridas y sólidas de todo Hollywood. Tras 12 años de relación, ambos contrajeron matrimonio en una ceremonia secreta realizada en el año 2017.

El inicio de su romance estuvo marcado por el amor platónico que capturó el corazón del actor de Aquaman, quien se enamoró perdidamente de la actriz mientras formaba parte de El Show de Bill Cosby.

De un amor platónico a la realidad

Jason Momoa nació en Honolulu, Hawái, en 1979. Sin embargo, él y su madre se mudaron a Iowa poco tiempo después. Es por ello que creció viendo programas como El Show de Bill Cosby.

Es ahí donde conoció a Lisa Bonet, quien interpretaba el papel de Denise Huxtable en el programa. Su corazón quedó inmediatamente flechado. Desde ese instante se enamoró de la actriz, 12 años mayor que él.

Con tan solo 8 años, Momoa le dijo en ese preciso momento a su madre que gustaba de Bonet y prometió, además, que se casaría con ella. Se había convertido en su amor platónico.

No es hasta el año 2005 que ambos finalmente se conocen, en un club de jazz de Nueva York, gracias a unos amigos que tenían en común.

“Yo tenía rastas, ella tenía rastas. Me di la vuelta y la vi y me dijo ‘Soy Lisa’. Me giré hacia mi amigo e hice como que gritaba. Había malditos fuegos artificiales en mi interior”, expresó Momoa sobre el momento del encuentro.

El actor reconoció, además, que tuvo un pensamiento obsesivo y acosador: “Voy a espiarte durante el resto de tu vida y te voy a conseguir. Me volveré un acechador a tiempo completo'”, según comentó en el programa The Late Late Show de James Corden.

Eventualmente, Lisa Bonet también se enamoró de él, pero Jason Momoa no le confesó sobre su amor platónico por miedo a que creyera que era un ‘tipo raro'.

Por su parte, la actriz aseguró: “No puedo decir que fue amor a primera vista desde el momento en que nos conocimos, pero hemos estado juntos desde ese día”.

Tras 12 años juntos, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia secreta realizada en el año 2017. Para ese entonces ya tenían dos hijos: Lola Iolani, nacida en el 2007, y Nakoa-Wolf, un año después.

Jason Momoa, Lisa Bonet y Lenny Kravitz

Lisa Bonet y Lenny Kravitz se conocieron en 1985 y conformaron una pareja hasta el año 1993, cuando se divorciaron de forma pacífica. Ambos son los padres de la actriz Zoë Kravitz.

Muy diferente a lo que se podría creer, los Kravitz —padre e hija— mantienen una sana y buena relación con Jason Momoa. Se podría decir que ambas familias se han fusionado en armonía. “A veces las cosas sencillamente no funcionan, pero lo bonito es que todos somos amigos”, refirió Lenny Kravitz sobre el tema.