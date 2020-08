Karen Schwarz revela que a su bebé le detectaron una afección al corazón

View this post on Instagram

Encontré en las redes sociales una forma tan bonita de estar en comunicación con ustedes. Muchas veces me cuentan sus experiencias, sus miedos, sus vivencias, sus consejos, me preguntan etc, y esto hace que nos acompañemos y seamos una bonita comunidad ✨🥰. Ahora me toca a mí porque seguro alguien está viviendo o ha vivido la incertidumbre de solo querer que nuestros hijos estén bien. Bueno... a los 32 semanas cuando estábamos en plena cuarentena, le detectaron a mi gordita una cardiopatía de 4mm, me imaginé lo peor de todo. Las dos semanas siguientes estuve en una dieta híper calórica porque mi gordita tenía que subir de peso, yo ya tenía 14 kilos demás, pero ella había dejado de crecer. Nos podemos derrumbar? CLARO QUE SI! Está mal sentirnos frágiles? POR SUPUESTO QUE NO. Llegué a las 37 semanas y medias con mucha ansiedad porque lo único que quería era tenerla en mis brazos, mi angustia aumentaba más por todo lo que pasaba alrededor. Nació a las 37 semanas y 5 días, con 2 kilos 900 , 48cm y un corazoncito que no llegó al 100% bien. Han sido dos meses y medio de mucho amor y harta fe. Hoy nos dieron la mejor noticia de nuestra vida, pesa 4 kilos 500, mide 60cm y lo mejor de todo el huequito en su corazón redujo a 1.6mm y solo tenemos que esperar unos meses más. Este tiempo ha sido tan importante para nosotros porque nunca perdimos la fe y corroboramos una vez más que no existe nada más importante que lo real y lo real es la familia. Y que cada experiencia de vida que tengamos nos hace más fuertes. Que no te lo digan, tu lo tienes que sentir ✨🥰Gracias Dios 🙏🏻❤️ Gracias a esta comunidad tan bonita que tengo 💪🏻💕✨