Jessica Newton salió a defender el certamen de Miss Perú con uñas y dientes. La presidenta de este concurso habló en sus redes sociales sobre el escándalo que ha desatado la denuncia de Gisela Neyra, ex Miss Arequipa.

Recordemos que la joven difundió unos audios donde evidencia un presunto caso de corrupción, al escuchar al director regional de esta organización, Jofree Zárate, pedirle 2.500 dólares para formar parte del certamen nacional. Asimismo, dejó entrever el dar 30.000 dólares para ser la ganadora del Miss Perú.

“Al día siguiente que me coronan me piden 1.500 dólares (...) Una conversación que tuvimos y donde él explica que la corona del año pasado se vendió a 30.000 dólares”, recalcó la modelo en un reportaje de Magaly TV, la firme.

Es así que, a través de redes sociales, la también exreina de belleza, manifestó que los cuestionamientos al concurso siempre se han dado.

“Desde que yo estoy en Miss Perú los comentarios siempre han sido los mismos. Siempre se ha cuestionado el concurso, así que ojalá sacaran lo positivo, pero lo positivo no vende, pero basta un error para crear titulares que nos ayudan a permanecer vigentes”, relató Jessica en sus historias en Instagram.

Asimismo, acompañada de una imagen donde se ve a una chica rubia en bikini frente a un insecto, la presidenta del Miss Perú llamó “cucaracha” a las personas falsas. Además, escribió un extracto de la canción de Paquita la del Barrio, “Rata de dos patas”.

“Las personas falsas son como las cucarachas. No se les huye por miedo, se les huye por asco. Detesto las mentiras y a las personas que van de víctima. Siempre voy a defender a mis candidatas, pero no acepto que me mientan”, señaló, al conocerse que retiró a Gisela Neyra por, según Jessica, mentirle con respecto a fotos ‘sexys’ que fueron publicadas durante la competencia.