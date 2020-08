Grupo Río: “La cultura es un bien de primera necesidad”

El grupo Río vuelve a los escenarios hoy con un concierto por streaming, adaptándose a los tiempos, pero sin considerar que este sea el “futuro” de la música. La banda se trasladará a un estudio desde donde tocará ‘Televidente’, ‘Carol quiere un viaje a Londres’, entre otros temas, incluido ‘Vamos a volver’, grabado en cuarentena y mezclado en Estados Unidos.

“Vamos a tener que ir a tocar con todas las medidas de seguridad y salubridad. De 12 soles en Teleticket (de entrada), va a quedar 10 soles para todos, desde los productores a los de seguridad. O sea, va a alcanzar a las justas para pagar la luz”, nos dice Pocho Prieto, pero agrega que es una medida necesaria para seguir en actividad.

“No es que pensemos que ese será el futuro de la música; es un recurso que estamos utilizando para poder estar en contacto con el público. Pero la música tiene que volver a lo que era antes. Tiene que volver a los shows en vivo como el teatro, como el cine, como ir a un estadio, pero eso va a ser cuando tengamos la vacuna. Esperemos que sea pronto”, comenta el músico sin dejar de lado la política y las próximas elecciones. “Acuérdense de mí, habrá una serie de ‘mañoserías’, sobrevaloraciones y el ‘vacuno a tu comunidad, pero todos votan por este candidato’”.

El sector cultural es uno de los más afectados por las medidas para controlar la Covid-19 y el músico comenta que los 50 millones entregados por el Gobierno son insuficientes. Con las plataformas de música, Rio -como otras bandas- se escucha en varios países, pero esto no significa la estabilidad económica para todos los involucrados. “Hay un derecho que no se está cobrando y no se cobra por la negligencia de los Gobiernos de no querer incluir eso en la Ley del Artista (...). Los productores fonográficos son los que están cobrando un ‘montón’ de los derechos. ¡Es increíble! Son abogados, gente que no sabe ni tocar la guitarra, pero se llenan los bolsillos por los autores y los músicos”.

Para Prieto hace falta “modernizar” la Ley del Artista y sostiene que, en general, no habrá grandes cambios si no se considera un bien esencial. “Es de primera necesidad. Como la comida, como el derecho a un nombre. Cuando se considere así en el Perú a la cultura, entonces se podrá valorar”.

A Rio le recuerdan que el rock peruano fue un refugio a la coyuntura política de fines de los 80. Y a 35 años de la canción ‘Televidente’, el músico considera que es una letra actual. “Ya nos han adiestrado, ya nos han controlado”. El panorama de hoy, nos dice, también puede ser un cultivo para grupos subversivos. “La nueva etapa que se viene es de violencia porque están los ingredientes puestos a nivel social. La gente no tiene plata porque no tiene trabajo, porque los bancos te van a exigir pagar o porque la luz ha subido. ¡Es un abuso! Pero nunca es tarde para darnos cuenta de que estamos yendo por ese camino. Mientras tanto, los músicos hacemos lo que sabemos hacer para que la rueda empiece a girar. Con esa fuerza y esa entereza de que si hacemos un concierto, de acá a una semana podríamos hacer otro y así, caminamos hasta que tengamos la vacuna”.

