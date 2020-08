Gigi Hadid hizo suspirar a sus millones de fanáticos alrededor del mundo con la reciente fotografía que compartió por medio de las redes sociales. La imagen muestra a la modelo besando a su novio Zayn Malik, con quien espera su primer bebé.

“Papá del bebé”, fue el escueto mensaje que escribió la exfigura de Victoria’s Secret en la leyenda de su publicación de Instagram, donde recibió más de 7 millones de ‘me gusta’ en solo algunas horas, además de miles de comentarios de sus emocionados seguidores.

Como se recuerda, el cumpleaños número 25 de Gigi Hadid provocó revuelo entre sus fans, pues posteó una instantánea al lado de su hermana Bella y el exintegrante de One Direction, todos atravesando la cuarentena juntos en una granja de la familia Hadid.

Foto captura: Gigi Hadid

Fue entonces que se iniciaron los rumores de que la pareja estaría atravesando momentos muy personales a la espera de su primogénito. La noticia del embarazo de Gigi Hadid por fin salió a la luz durante los días finales de abril de 2020, cuando la madre de la modelo confirmó los rumores en una entrevista para un medio estadounidense.

Pese a que el estado de gestación de Gigi Hadid ya es de conocimiento público, ella ha sido muy clara respecto al hermetismo que mantuvo acerca de la nueva etapa que vive. “Muchas personas están confundidas porque no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos”, explicó por medio de una transmisión de Instagram.

