La cantante Adriana Esther Dávila Cossío, conocida en el medio artístico como Bartola, sobrevivió al cáncer de endometrio y ahora recuerda cómo fue su lucha para difundir la prevención de la enfermedad.

Durante una entrevista con un medio local, la criolla recordó el momento en el que supo su diagnóstico y lo calificó como algo “indescriptible”. “No sabes si correr, si es surreal, si te pasa a ti porque no te haces un examen periódicamente ya sea ginecológico, de mamas, no estamos al tanto y el cáncer cuando se posiciona no duele. Mi ancla fue aferrarme a Dios y la Virgen Santísima, dije ‘él me tiene que sacar de esta'”, comentó.

“Y esto es una lección de vida que la tengo que difundir. Es un proceso difícil, te desgasta, te deprime. El cáncer que tenía estaba en estado tres, no era un cáncer de inicio. Los hospitales no son para cuando te sientas mal, sino para cuando tengas que ir y chequearte, la enfermedad a tiempo se cura”, añadió para Karibeña.

Por otro lado, Bartola expresó toda su admiración hacia la actriz Anahí de Cardenas, quien tiene cáncer de mama. “Yo la veo y a veces me daban ganas de abrazarla y decirle ‘sí vas a poder porque Dios es maravilloso', es una chica luchadora en todos los sentidos”, dijo sobre la intérprete de 37 años.

“¡No bajes la guardia Anahí, se puede, hijita!‘”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.