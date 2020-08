¡No lo ocultan! Alejandra Baigorria y Said Palao no tienen problema en mostrar lo bien que se llevan.

Recordemos que ambos fueron vinculados a raíz de un ‘ampay’ de Magaly TV, la firme. En el material se ve a los chicos reality besándose apasionadamente en una reunión pese al estado de emergencia. Asimismo, el equipo de Magaly Medina aseguró que la pareja pasó la noche junta.

Los halagos por parte de los dos concursantes no se hicieron esperar. Said, inclusive, confesó que no le cerraba las puertas al amor, ya que los dos se gustan.

“Alejandra es una chica linda, es una chica guapa y nos gustamos, y pasó y ya está (...). Yo no soy mucho de hablar de mi vida privada, obviamente no voy a negar lo evidente. Ale es una chica que me gusta y pasó lo que pasó el día de Fiestas Patrias; el resto ya se verá y eso queda entre nosotros dos”, aseguró el modelo. Además, él y Alejandra recalcaron que no tienen porqué ocultarse.

Por lo que este sábado 1 de agosto, en sus respectivas redes sociales, ambos registraron su visita al Morro Solar, en Chorrillos.

“Después de casi 4 meses corriendo aquí en el morrito. Sábado productivo. Regresamos al trainning”, indicó la ‘Rubia de Gamarra’ como parte de sus historias en Instagram.

Por su parte, Said subió un video del mismo lugar y la misma hora que Alejandra. En dicho material, se veía parte de la playa de la Costa Verde.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.