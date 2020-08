Aída Martínez acusa a Laura Spoya de ‘copiar’ sus videos de cocina, según Magaly [VIDEO]

¡Enfrentadas! Magaly Medina no dudó en poner en evidencia a la persona a quien hizo referencia Aída Martínez, luego de acusar en sus redes por un supuesto plagio de sus videos de cocina. Según la conductora, la denuncia estaría dirigida a Laura Spoya.

“Yo siento que me han copiado mi formato. Justamente no dije el nombre de esta persona porque lo último que quiero es caer en dimes y diretes, y que la gente empiece a hablar cosas que no son. Voy a regresar con mi formato, porque es mío con mi editor, no voy a dejarlo porque otra persona se copió. No sé si le haya servido de inspiración o referencia, pero es válido”, sostuvo Martínez en su cuenta de Instagram.

Tras ello, la ex Miss Perú, también mediante sus redes sociales, no esperó para responderle a la arequipeña, y fiel a su estilo, le mandó un sarcástico y fuerte mensaje.

“Matías (el editor de Laura) dice que te andas robando los formatos de grabación en Perú (...) ‘Ay esto salió de mi cabeza, de mi propia creatividad’ (la imita); es como si ella (Aída Martínez) fuera la única persona en el mundo que hiciera un formato cómico de cocina. Y si es que no sabes cómo subirte al tren de la competencia, entonces no lo hagas”, expresó Spoya.

Aída Martínez inició su canal de cocina ‘Ta’ que rico Aída durante la cuarentena. Al poco tiempo, también por las redes sociales, Laura Spoya lanzó su programa A la olla con Spoya.

