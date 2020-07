Toño Centella y otros famosos que se sometieron a la manga gástrica

Hace unos días Toño Centella se sometió a una operación de la manga gástrica para bajar de peso.

Sin embargo, el cantante aseguró que había tomado la decisión de la mencionada intervención quirúrgica debido a que tenía problemas de salud.

“Esto comienza en el mes de noviembre pasado, me sentía un poco mal del corazón, cuando caminaba me agitaba. En febrero, me iban a operar, pero por la pandemia lo dejamos ahí. Estaba elevado (el colesterol), me controlaba el azúcar, pero no era como debía ser. Ahora estoy tomando solo agua y las pastillas que me han recomendado”, comentó para América Hoy.

Así como él, otras figuras de la farándula peruana también han pasado por este procedimiento quirúrgico ya sea para lograr cambios estéticos o mejorar su estado de salud.

John Kelvin

En noviembre del 2019, John Kelvin tomó la decisión de hacerse la operación de la manga gástrica para bajar 24 kilos, ya que la mala alimentación le hizo subir de peso.

“Yo era flaco, sino que la mala alimentación hizo que subiera de peso y ya por un tema de salud tuve que operarme, me hice la manga gástrica y de verdad que me siento muy bien conmigo mismo”, contó el cantante, en ese momento, para el programa En boca de todos.

Josimar Fidel

El año pasado, 2019, Josimar Fidel sorprendió a todos al mostrarse con un radical cambio físico, pues perdió 20 kilos gracias a la operación de la manga gástrica.

“He bajado más de 20 kilos y parece que voy a seguir bajando (risas). Yo no quería operarme, mi productora prácticamente me obligó, pero ahora veo los resultados y puedo decir que me siento otra persona”, mencionó para Perú21.

PUEDES VER Josimar vuelve a ser acusado de piratería por promocionar pijamas bambas de Disney

Alfredo Benavides

En el 2015, el comediante Alfredo Benavides se sometió a la mencionada intervención quirúrgica, y en tan solo quince días logró bajar 13 kilos. Asimismo, aseguró que tras la cirugía se le había quitado el apetito.

“Había una limitación con respecto a los personajes, Bolán parecía el carro de Ricardo Morán, lo mismo pasaba con Beto (…) Es una enfermedad (la obesidad), ahora no tengo apetito. Me fui a cenar con mis amigos y no me provocaba nada, solo tomé una sopa”, sostuvo en una entrevista con 90 Sábados.

Mariella Zanetti

Mariella Zanetti, hace unos meses, reapareció en las pantallas y dejó boquiabiertos a todos los televidentes con una renovada apariencia física, luego de perder 20 kilos.

“Mi cuerpo siempre estuvo ahí, esperando volver a renacer. La pensé bastante porque es una operación”, mencionó para En boca de todos.

Susan Ochoa

En su momento, Susan Ochoa reveló que perdió 17 kilos, ya que tenía sobrepeso. “Me sometí a la manga gástrica porque no podía controlar mi ansiedad y estaba subiendo muy rápido de peso”, según Trome.

“Además, por parte de la familia de mi papá sufren de diabetes y tenía miedo que con la obesidad me alcance esa enfermedad”, agregó.

Michelle Soifer

Michelle Soifer sorprendió en su regreso a Esto es guerra con su nueva figura, pues había perdido 20 kilos tras someterse a la manga gástrica.

“Me hice la manga (gástrica) con el doctor hace cuatro meses y he bajado 22 kilos, imagínate. Estoy súper feliz. Ahora que termine todo debo entrenar para ponerme mejor. Y sí (risas), debo cuidarme mucho. Un abrazo”, contó en América.

Chris Soifer

Chris Soifer pasó por dicho procedimiento para bajar considerables kilos, ya que estaba al borde de la diabetes.

“Hace tres días me realicé la operación de banda gástrica. Es un tema de salud, tengo 23 años, soy joven. Me sorprendí al ver mis resultados, estaba en un estado prediabético, estaba en obesidad 1”, reveló la hermana de Michelle Soifer, en agosto de este año.

Mirella Paz

La cantante Mirella Paz también ha renovado su aspecto físico gracias a una cirugía que le ha permitido bajar varios kilos de peso con la finalidad de cuidar su salud.

“He disminuido 4 tallas por mi salud, tenía dolor en la columna, prediabetes y por eso me operé”, confesó para el diario La Karibeña.

Susan Prieto

Susan Prieto se unió a la lista de los artistas peruanos que gracias a la cirugía bariátrica bajó 40 kilos. Desde entonces, la cantante comentó que su vida cambió por completo: desde su alimentación y su forma de vestir, hasta su estado de ánimo y autoestima.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.