Pese a que no gusta de hablar sobre su vida privada, el modelo Said Palao salió a aclarar su vínculo con Alejandra Baigorria, con quien fue ‘ampayado’ besándose apasionadamente durante una reunión de Fiestas Patrias que organizó en su residencia.

Al igual que la popular ‘rubia de Gamarra', el guerrero señaló que ambos son solteros y adultos, por lo que un acercamiento entre ellos no tiene por qué ser motivo de sorpresa. “Alejandra es una chica linda, es una chica guapa y nos gustamos, y pasó y ya está”, comentó Said Palao con semblante incómodo.

“Yo no soy mucho de hablar de mi vida privada, obviamente no voy a negar lo evidente. Ale es una chica que me gusta y pasó lo que pasó el día de Fiestas Patrias; el resto ya se verá y eso queda entre nosotros dos”, acotó.

Además, el ‘retador’ aseguró que está conociendo a la empresaria y se mostró tranquilo con la nueva etapa que atraviesa. “Somos dos personas solteras, no le hacemos daño a nadie, nos estábamos divirtiendo y pasó”, añadió.

Por su parte, Alejandra Baigorria afirmó que “no hay nada que esconder” y por ahora solo es amiga de Said Palao.

“Es parte de, mientras uno sepa que no está haciendo nada malo, no hay por qué cohibirse. Está bien que seamos personajes públicos, pero somos seres humanos como cualquier otro. No hay que juzgar todo lo que el mundo hace. Es normal, somos dos personas que se están conociendo y más nada. No nos vamos a horrorizar. Tal cual lo vieron, no hay nada más que decir”, puntualizó para las cámaras de América Espectáculos.

