Rebeca Escribens se ‘disculpa’ con Ignacio Baladán tras decir que se ‘cuelga’ de la fama de Ethel Pozo [VIDEO]

Luego de los constantes halagos entre el guerrero Ignacio Baladán y la conductora Ethel Pozo, Rebeca Escribens sorprendió al asegurar que el uruguayo estaría ‘colgándose’ de la fama y popularidad de la figura de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Sin embargo, la también actriz se arrepintió de sus comentarios luego de escuchar los descargos de Ignacio Baladán. “La verdad es que a Rebeca la quiero mucho, pero sí me molestó un poco su comentario porque creo que todas las preguntas que me hicieron a mí sobre Ethel, fueron las más sinceras”, señaló el ‘chocolatero’ para América Espectáculos.

“Me preguntaron qué me parecía ella, yo dije que me parecía una chica muy guapa, una excelente madre. Me dijeron si yo estaba enamorado, yo creo que cualquiera se puede enamorar de una chica así y obviamente dije un poco sobre las empanadas, pero porque eso se dice en las redes. No entiendo dónde está el tema de colgarme o no”, continuó.

“Yo voy a responder siempre lo que siento y lo que pienso”, sentenció Ignacio Baladán. Por su parte, Rebeca Escribens se mostró avergonzada por lo que había dicho y le ofreció “millones de disculpas” fiel a su desenfadado estilo.

“Ignacio perdóname, perdóname por favor de verdad me he sentido mal todo el día de ayer leyendo ese titular (...) Si la próxima vez te molesta algo Ignacio por favor mándame un WhatsApp diciéndome ‘la fregaste Rebeca’ y ya está, yo me retracto”, dijo Rebeca Escribens.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.