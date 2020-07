Magaly tras comentarios de Gisela Valcárcel: “Denle un programa, ya no sabe qué hacer”

Magaly Medina, durante su programa del último jueves, se pronunció nuevamente sobre Gisela Valcárcel. En esta ocasión, habló del ‘Live’ de la popular ‘Señito’ en Instagram.

La conductora de televisión mostró la escena donde ella llama “chuscos” a sus detractores en las redes sociales. Dicha parte de su transmisión en vivo indignó a la figura de ATV, por lo que no dudó en criticarla frente a cámaras.

PUEDES VER Magaly Medina da contundente respuesta a usuario que la criticó por su bajo rating

"

“Creo que a mucha gente, eso de estar encerrados nos está haciendo un daño. Ya no tiene nada que hacer. Alguien le dé un programa, que la hagan trabajar, la hagan productora, la pongan a animar un segmento”, dijo Magaly Medina.

“No sé, los sábados en vez de Sheyla, algo tienen que hacer porque la mujer ya se corta el pelo sola, se hace cualquier cosa y ya no sabe qué hacer. Todo el día está con la cámara en la mano, y miren lo que dijo a sus seguidores que la criticaron”, añadió la conductora de farándula.

Así también, se solidarizó con Ethel Pozo por las actitudes de su madre en las redes sociales, llamándola “disforzada”.

“Ya no sabe qué hacer, está de metida ahí con la pobre hija que cocina. Quiere hacerse las empanadas a sus amigos y ella que se mete. ‘No, a mí, házmelas’, y todavía que es bien disforzada, por eso es que algunos no la soportan”, expresó.

Como se recuerda, recientemente Gisela Valcárcel realizó una transmisión en vivo a través de Instagram. En una parte del video se molestó porque muchos usuarios la critican en las redes sociales.

“A esta red y a esta hora, ni en mi sitio, no me gustan los chuscos ni las chuscas ni nada. Me gusta hablar entre amigos, sentirnos bien, y entonces tengo un equipo bien bueno”, sostuvo la ‘Señito’ en el material audiovisual.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.