Gisela Valcárcel se encuentra alejada de la televisión; sin embargo, continua generando polémica por sus declaraciones. En esta ocasión, la presentadora se mostró furiosa durante una transmisión en vivo en Instagram.

No toleró las críticas. La conductora de El Gran Show lanzó un fuerte comentario contra sus detractores que fue difundido por el programa Magaly TV, la firme.

“A esta red y a esta hora, ni en mi sitio, no me gustan los chuscos ni las chuscas ni nada. Me gusta hablar entre amigos, sentirnos bien, y entonces tengo un equipo bien bueno”, expresó Gisela Valcárcel en referencia a los ataques que recibe en Instagram por parte de algunos usuarios.

Luego, en las imágenes se observa que una usuaria le recomienda usar otra palabra para que no caiga en un error. Pero, Gisela Valcárcel se mantuvo firme en su decisión.

“Sí, se dice “chusco”, “barato”, así que en eso sí yo sé lo que tengo que decir”, señaló la madre de Ethel Pozo, quien además pidió que haya paz en sus redes sociales.

Sobre el fuerte calificativo, Magaly Medina aseguró que a la presentadora de El artista del año necesita un programa de televisión.

“Alguien que le haga trabajar, la mujer se corta el pelo sola y todo el día está con la cámara en la mano... Bien ‘finulis’ eres tú, que la pongan hacer algo”, mencionó la conductora de Magaly TV, la firme.

