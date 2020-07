‘Kiko’ Carlos Villagrán afirma que ‘gente de Pablo Escobar’ le ofreció millonaria suma por show

El actor Carlos Villagrán, quien dio vida a ‘Kiko’ en la serie El Chavo del 8, volvió a recordar el incidente que vivió cuando se encontraba en Colombia en una gira junto al elenco.

El artista mexicano dijo que el narcotraficante Pablo Escobar solicitó que hiciera un show privado para su hija por su cumpleaños. El líder del Cartel de Medellín le ofreció una millonaria suma por su trabajo.

Afirmó que todo ocurrió en el Hotel Tequendama de Bogotá; allí recibió a tres personas en su dormitorio sin saber que se trataba de narcotraficantes.

“Esos hombres llegaron con un portafolio en la mano, lo abrieron, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro y me dijeron: ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, que ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares´. A mí se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así”, declaró Carlos Villagrán para el programa América TV, de Argentina.

Pese a la sorpresa y a la cantidad de dinero, ‘Kiko’ rechazó la propuesta, debido a que su contrato no le permitía presentarse en eventos diferentes.

“Me lo respetaron, cerraron la chequera, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar”, aseveró.

Sin embargo, no pudo evitar sentir temor por su vida si continuaba de viaje por Colombia. “Más o menos al tercer día les digo ‘ya me voy porque tengo un miedo tremendo, me van a barrer por haberme negado y prefiero regresar, regresaré en otra oportunidad’”, agregó el actor, quien, además mencionó que tomó otras rutas para ir al circo y al hotel.

Luego Carlos Villagrán aseveró que, en otra ocasión en la que él no viajó, Roberto Bolaños ‘El Chavo’ y otros integrantes del elenco sí aceptaron tener contacto con Pablo Escobar.

“No sé cuánto le ofrecieron a Roberto, yo me enteré igual que ustedes, en diarios (…) Chespirito declaró que trabajaban para todo el mundo”, concluyó.

