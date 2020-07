Yalitza Aparicio estrena su propio canal en YouTube

La actriz mexicana Yalitza Aparicio continúa trabajando desde que debutó en el cine en la película Roma bajo la dirección de Alfonso Cuarón. Ahora la oaxaqueña, acaba de anunciar que abrió un canal de YouTube donde contará su día a día, sus pensamientos y hablará de todo aquello que defiende.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales donde sólo en Instagram suma 2,1 mm de seguidores. “Lo que hago, lo que pienso y lo que defiendo...lo que soy”. Después de mucho trabajo el día de hoy abrimos las puertas de un nuevo espacio para seguir reflexionando juntos”, se lee en un fragmento de un tuit que escribió la actriz. Gracias a este anuncio, el nombre de Yalitza Aparicio, se volvió tendencia en Twitter e inmediatamente, sus seguidores se volcaron a felicitarla.

El anuncio también lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde Yalitza subió algunos videos en sus historias a modo de adelanto de lo que se verá en su canal. Algunos de esos clips develan un detrás de cámaras de una escena de Roma, así como audios de diversas entrevistas que le hicieron distintos medios de comunicación.

Hace poco, Yalitza Aparicio, escribió un artículo para The New York y aunque no ha vuelto a actuar, siempre se encuentra muy activa en las redes apoyando a quienes lo necesitan y dando mensajes inspiradores. Por ejemplo, recientemente, alzó la voz en contra del racismo con un tuit en el que mencionó que a pesar de ser “prietita” se sentía orgullosa de sus raíces.