Verónica Linares asegura que no planea tener más hijos: “Ya es suficiente”

¡Cuántas emociones alborotadas! Mucha ilusión pero también ansiedad...Hoy más que nunca necesito muchos abrazos ☺ Dentro de poco, las madres recibiremos Más Abrazos. ¡Pronto sabrán de qué les estoy hablando! #MerecesMásAbrazos @mas_abrazos