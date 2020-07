Toño Centella se borrará tatuajes que tiene con el nombre de su esposa: “Ya no la amo” [VIDEO]

Toño Centella está decidido a superar su matrimonio con Johana Rodríguez. Luego de acusarla por una supuesta infidelidad con un joven integrante de Zaperoko, el intérprete peruano expresó que no quiere tener ningún recuerdo de su esposa.

Durante una entrevista con En Exclusiva, el cantante mostró los tatuajes que se hizo en honor a la mujer. Sin embargo, afirmó que muy pronto borrará las ilustraciones de sus brazos: “Ya no la amo”, aseguró.

Como se ven en el reportaje presentado en Panamericana Televisión, Toño Centella guarda dos imágenes tatuadas en el cuerpo. Uno de ellos inmortaliza el nombre de Johana en su antebrazo.

El segundo es muy parecido pero también se añade el símbolo de ‘infinito’, evidenciando sus deseos de que su relación dure por siempre.

No obstante, en los próximos días esos recuerdos en su piel quedarán en el olvido: “Mañana me los borro (...) Y eso que me iba a hacer su cara, eso me hubiera dolido”, aseguró el artista horas después de su operación de manga gástrica.

Toño Centella niega amenazas de suicidio a su esposa

El cantante conversó con el programa En Exclusiva y habló sobre las acusaciones que hizo su aún esposa Johana Rodríguez en su contra. La mujer, acusada de infidelidad por el cantante, aseguró que le rogaba por mantener la relación y amenazaba con el suicidio.

Toño Centella afirmó que ya ha superado el amor que sentía por su cónyuge y desmintió que la haya amenazado con suicidarse. “Qué me voy a suicidar por una persona”, indicó.

Además contó que en un momento le dijo que podría ‘morir de amor’ por ella, pero que “jamás” ha intentado quitarse la vida.

