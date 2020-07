Magaly Medina defiende a reportera de Stephanie Valenzuela: “Si no te gusta, cambia de programa”

¡No se queda callada! Magaly Medina no dudó ni un instante para defender a su reportera tras los comentarios de Stephanie Valenzuela, que aseguró que no le gusta su estilo de redacción y la tildó de una persona dañina.

“Ayer se picó con una reportera. Yo acepto que se piquen conmigo, pero uno de mis reporteros que tiene un estilo que ha marcado mi programa, no me parece justo (...) Esa reportera no se puede defender porque obviamente no está frente a un programa”, sostuvo la conductora de Magaly TV, la firme.

Asimismo, la figura de ATV indicó que todos sus reporteros tienen su aprobación. “La reportera escribe con mi venia, cada reportero tiene un estilo (...) Si a Stephanie no le gusta cómo escribe mi reportera, entonces cambia de programa”, dijo Medina.

Finalmente, la popular ‘Urraca’ le mandó un mensaje a la arequipeña. “O te aguantas o te vas a otro programa”.

Cabe recordar que luego del informe presentado el 28 de julio, Stephanie Valenzuela no quedó satisfecha con la forma en que narraron su nota.

“¿Magaly quién es la chica que narra las notas?”, le preguntó la modelo sobre la reportera ante los comentarios que incluye en el informe.

Luego de saber la identidad de la periodista, Valenzuela mencionó: “Siento un poco de pena por ella la verdad, en este momento en que las mujeres tenemos que empoderarnos y apoyarnos unas con otras”.

“Yo creo que tanto yo, como la Yahaira que la han mencionado, están tratando de trabajar y con la música no hacemos nada de malo. Creo que sus comentarios están de más y que lejos de ser un apoyo para estos programas, es una persona dañina. Bendiciones, nos da mucha pena”, agregó.

