Salim Vera harto de que le pregunten por Toño Jáuregui sobre el reencuentro con Libido

Salim Vera se pronunció sobre el posible reencuentro con Toño Jáuregui tras los constantes reclamos de los fans de Libido.

El vocalista de la conocida banda peruana reveló que se encuentra cansado sobre las preguntas con respecto a su colega, con quien tuvo algunas diferencias en el pasado provocando la desunión de la agrupación.

En una entrevista con El Comercio, Salim Vera se sinceró sobre su incomodidad y señaló que la prioridad no es Toño Jáuregui, sino el retorno de Libido tras la pandemia.

“Es un poquito antipático que todo el tiempo me estén preguntando por eso. Pero, de hecho, sí habrá un reencuentro, pero se dará cuando se tenga que dar”, comentó al medio local.

“Quizás a finales del 2021, quizás a mediados del 2022… No sabemos. Nuestra prioridad no es pensar en un reencuentro con Toño. Y, de hecho, nos habíamos olvidado de eso porque pensábamos que nunca iba a pasar. Lo dábamos como un hecho, así que cada uno seguía con su vida, con sus proyectos, con sus cosas. Y yo no he sido la excepción. Nunca me he puesto a pensar en juntarnos. Para nada”, agregó.

Asimismo, Salim Vera explicó que se necesita una buena química para que exista un reencuentro con Toño Jáuregui.

“Tendría que haber buena onda y darse en un buen momento. No se pueden forzar las cosas porque hay mucha psicología detrás de ese reencuentro. Ahorita no estamos pensando en esas cosas. Nuestras prioridades son otras”, indicó.

