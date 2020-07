Rossy War Tito Mauri revela que la cantante casi no llega a su boda porque no encontraba su zapato

Rossy War y Tito Mauri conversaron con los conductores de América Hoy para revelar algunos secretos de su sólido matrimonio.

Durante una divertida entrevista, Ethel Pozo y Renzo Schuller prepararon una serie de comprometedoras interrogantes para los esposos, quienes respondieron con mucho humor.

La hija de Gisela Valcárcel le preguntó a Mauri qué pensó cuando conoció a Rossy War, el músico indicó lo siguiente: “Uy, qué rica mujer”.

Los conductores se sorprendieron por los comentarios de Tito. Por su lado, la cantante contó que lo primero que vio en su esposo fueron sus pectorales.

En medio de la dinámica, Tito Mauri contó una anécdota que recordará por siempre. Resulta que Rossy War casi no llega a su matrimonio porque no encontraba su zapato.

“Nunca olvidaré cuando (ella) no llegaba a la boda. Yo estaba parado en la iglesia porque ella no encontraba el zapato, así me dijo”, confesó el músico.

Ante la sorpresa de los presentadores de América Hoy, la cantante de tecnocumbia se defendió señalando: “Mi hijo había puesto mi zapato en un cajón, debajo del televisor”.

Cabe mencionar que la pareja lleva 32 años de casada.

Rossy War criticada por apoyar marcha Con mis hijos no te metas

En noviembre de 2018, Rossy War fue duramente criticada en redes por manifestar su apoyo a la marcha Con mis hijos no te metas.

“Hola, hola, soy Rossy War y quiero invitarte a la gran concentración por los derechos y los valores de nuestras familias. Y para decir ‘Con Mis Hijos No Te Metas'”, dijo en aquel entonces.

Inmediatamente, los usuarios la tildaron de “loca” por apoyar dicha causa.

