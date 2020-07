Alejandra Baigorria y Said Palao sorprendieron a todos sus seguidores con un ‘ampay’ en el que aparecieron protagonizando una romántica escena en medio de la parrillada que organizó el chico reality.

En las imágenes, que expuso Magaly Medina, ambos se besaban apasionadamente sin imaginar que estaban siendo grabados.

Sin embargo, todo parece indicar que el supuesto romance entre los integrantes de Esto es guerra era un secreto a voces, pues Gian Piero Díaz les lanzó varias indirectas durante la transmisión del programa.

Es así que Rebeca Escribens, mientras conducía su espacio de América Espectáculos, se animó a jugarles una irónica broma sobre las imágenes donde se le ve besándose apasionadamente.

“¿Así que estaban comiendo carne? y una en mi casa que no sale del pollo o el pescado”, comentó Escribens y provocó las risas de todos.

Cabe recordar que, hace unos meses, Alejandra Baigorria fue relacionada sentimentalmente con George Forsyth. Sin embargo, en varias oportunidades descartaron la posibilidad de una relación entre ambos.

“En realidad yo no siento nada, ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, aclaró en el programa En boca de todos.

