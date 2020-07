Carlos Galdós se convirtió en figura importante de Radio Capital durante los últimos años. El también conductor de televisión narró mediante un extenso mensaje cómo se enteró del cierre de la radio del Grupo RPP y sus sentimientos tras recibir esta noticia.

“Ayer me despedí de lo más canchero de mi último programa en Radio Capital. La radio, como todo en la vida, también tiene su final. La mañana fue cargada, complicada, un poco gris. Mi jefe con la voz entrecortada, mis compañeros de trabajo asustados, al aire todos los conductores despidiéndose desde la pena”, expresó.

En su texto, el locutor revela que fue el primero en enterarse de la decisión a través de una llamada; sin embargo, lejos de preocuparse, como afirma que hubiera ocurrido años atrás, se sintió preparado para “un nuevo reto” y decidió que la última edición de su programa sería “una fiesta al aire”.

Más adelante, se dirigió a sus oyentes. “No hay que tener miedo a volver a empezar una y otra vez, porque la vida es eso: empezar siempre. Ese es el regalo de la vida. La posibilidad de hacer cosas diferentes todo el tiempo, de cambiar, tomar retos, de sentir. Y así lo hice y así fue el último programa, lleno de emociones, felicidad y agradecimiento”, manifestó.

El exconductor de ‘La noche es mía’ recalcó que cada cierre de una etapa en la vida “significa que estás preparado para la siguiente”. Afirmó sentirse “un poco” asustado, debido a que tendría un ingreso menos para mantenerse económicamente; pero muchas ganas de pasar “al siguiente nivel”.

“Gracias vida por ser tan hermosa, con todo lo incómodo que puedes traer y con todo lo maravilloso que también me regalas. La vida ‘es’, no la juzgues, no le busques explicación, solamente vívela, muévete con ella, acéptala, se con ella. Viva la vida'”, finalizó.

