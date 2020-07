Melissa Klug y Jesús Barco: Lucía de la Cruz dice bienvenida al club a empresaria tras ampay con joven futbolista de U

Tras el ‘ampay’ de Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco, Lucía de la Cruz salió en defensa de la empresaria y señaló que no tiene nada de malo salir con una persona menor.

Como se sabe, la expareja de Jefferson Farfán tiene 36 años, mientras que el integrante de Universitario cuenta con 23.

En entrevista con Trome, la criolla, quien casi todas sus relaciones han sido con personas menores, le deseó buena suerte a la ‘chalaca’.

“La felicito, bienvenida al club. Que disfrute de lo que Dios nos da y que no haga caso a los malos comentarios... solo envidio su suerte de encontrar el amor en plena pandemia, porque yo no tengo ni perro que me ladre”, comentó la cantante al medio local.

Asimismo, Lucía de la Cruz aconsejó a Melissa Klug en este supuesto romance que ha nacido con Jesús Barco.

“Ella es una mujer inteligente y está empezando algo bonito, así que lo cuide y disfrute del amor, de la ilusión. Tuve relaciones amorosas con chicos, a quienes les llevaba más de 20 años y fuimos muy felices, nos hemos complementado”, aseveró.

Sobre las críticas que recibió Melissa Klug por la posible vinculación sentimental con el futbolista, a quien le lleva 13 años, la cantante resaltó que la empresaria no hace daño a nadie con su supuesta decisión.

“Esos son los infelices, los que no pueden tener un amor bonito. Melissa es guapísima, está en su mejor momento y no le hace daño a nadie. Siempre le voy a desear lo mejor en la vida”, dijo.

