Melissa Klug postergó entrevista con Magaly Medina por estar enferma

Tras anunciarse en el programa Magaly TV, la firme, una entrevista exclusiva con Melissa Klug para que realice su descargo sobre el presunto ‘ampay’ que protagonizó con un futbolista de Universitario de Deportes, la empresaria canceló dicha conversación. Manifestó que se encuentra mal de salud.

La popular ‘Blanca de Chucuito’, se enlazó con el espacio de ATV, a través de una llamada telefónica, para disculparse y aseguró que este jueves 30 de julio conversará con Magaly Medina.

“Yo tenía una entrevista contigo, pero te prometo que mañana hacemos la entrevista. He estado muy mal (...) tengo que descansar”, le dijo Klug, quien justificó su ausencia enviando fotos a la producción del programa.

Como se sabe, en la entrevista, Melissa Klug iba a hablar acerca de Jesús Barco, el joven con el que apareció en las imágenes expuestas por la ‘Urraca’ hace algunos días atrás.

Además, tras el ‘ampay’, la ‘chalaca’ aseveró que no tendría nada de malo si pasara algo con el deportista porque es una mujer soltera.

“¿Pretendiente? (ríe) Lo que se vio en las imágenes es lo que es. Acompañé a un amigo de mi barrio a hacerse unos análisis que necesitaba y ya”, sostuvo para el diario El Popular.

“Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, agregó.

