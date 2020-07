¡Descartan romance! Tras las especulaciones acerca de un posible amorío entre Mayra Goñi y Jesús Mosquera, la actriz negó todo tipo de vínculo sentimental con el artista español.

Como se sabe, hace poco más de un mes la también cantante terminó su relación amorosa con Nesty. Desde ese momento, ha sido vinculada con diferentes figuras públicas.

Es por ello que, en la edición del 29 de julio de Magaly TV, la firme, aseguró que no existe nada entre ella y el conocido actor de la serie de Netflix.

Durante la conversación con Magaly Medina, Mayra Goñi reveló que nunca ha hablado con el español pese a lo constantes ’likes’ que le da en las fotos de su Instagram, además de seguirla en sus redes sociales.

“Debo haberle agradado, o debe haber visto que yo también soy actriz o cantante, lo que sea, y me siguió”, indicó.

Mayra Goñi Foto: Captura ATV.

“¿Yo que tengo la culpa que después de eso ya me estén relacionando? Pero no hay nada, ni siquiera he conversado con esa persona”, explicó la expareja de Nesty.

Por otro lado, hace unas semanas, Mayra Goñi manifestó que desea formar una familia, sin necesidad de tener al lado a una pareja.

“Quiero ser madre soltera... Prácticamente lo tengo decidido, será máximo cuando tenga 33 años, soy una mujer mayor e independiente hace unos años. Además, cuento con el respaldo de mi familia”, expresó la artista peruana en una transmisión en vivo.

