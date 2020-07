Mayra Goñi revela todas sus cirugías: “Yo era tan plana” [VIDEO]

Mayra Goñi siempre ha llamado la atención por su voluptuosa figura y los rumores de innumerables cirugías estéticas que se habría hecho.

Finalmente, la expareja del cantante Nesty habló abiertamente sobre lo que se decía de ella y admitió ante las cámaras de Magaly TV, la firme que sí se hizo algunos arreglos tanto en el rostro como el cuerpo.

Mayra Goñi confesó que se puso implantes de senos porque los suyos no se notaban. Sin embargo, no pudo conseguir el tamaño deseado porque cada cuerpo es diferente.

“Yo era tan plana que me pusieron la prótesis más pequeña. No entraba (una más grande) porque mi piel estaba muy pegada”, comentó al programa de Magaly Medina.

Sobre su rostro, la joven actriz admitió que solo se operó la nariz y descartó que se haya colocado botox o relleno en los labios.

“Yo, sí me hice la nariz, tengo que aceptarlo, pero de ahí no me ha tocado nada más en la cara”, aseguró.

A Mayra Goñi también le persiguió el rumor de la liposucción. La cantante aclaró que jamás pasó por ese proceso, pero no lo descartó en un futuro.

“Esas cosas todavía no me he hecho. En algún momento me lo voy a hacer porque la cuarentena me ha dejado algunos rollitos”.

Finalmente, negó haberse aumentado el derrier. Ella señaló que se le ve más grande por el efecto de la televisión.

“Siempre he sido flaquita, quebradita. Creo que por la tele se me ve más voluptuosa”, comentó Mayra Goñi.

Como se recuerda, el programa Magaly TV, la firme sacó un informe de todas las supuestas cirugías estéticas que se habría hecho la joven artista peruana.

