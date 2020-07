Ezio Oliva consigue un nuevo reconocimiento gracias a su trayectoria musical. La revista Billboard ha considerado al cantante como uno de los artistas más influyentes en Perú.

Esta es la primera vez que el esposo de Karen Schwarz aparece en la edición del prestigioso medio. Asimismo, el magacín invita a todos a fijarse en él, ya que apunta a la internacionalización con su música en géneros de pop y balada.

Ezio Oliva es considerado uno de los cantantes más influyentes en Perú por la revista Billboard

Además, el conocido medio Billboard hace un breve resumen del origen de la carrera de Ezio Oliva como su participación en el concurso Superstar, paso por la agrupación Ádammo, consagración con un MTV Awards a mejor artista nuevo, y su prometedora etapa como solista haciéndose un nombre en México y Colombia.

“Estoy muy emocionado, me parece increíble que Billboard se haya fijado en mí por primera vez. Es una motivación más para seguir creciendo”, comentó Ezio Oliva, quien ya prepara lo que será el lanzamiento de su nuevo single.

Ezio Oliva golpeado por la pandemia

Al igual que millones de peruanos, Ezio Oliva también se vio afectado económicamente por la falta de trabajo. El peruano reconoció que se quedó sin ingresos y por tal motivo empezó con los conciertos online.

Sin embargo, el artista señaló que hay personas en peores circunstancias.

“No te voy a negar que fue un golpe duro. Yo me he quedado sin trabajo, pero hay mucha gente que se ha quedado sin sus familiares, gente que no tiene qué comer. Yo tengo la suerte de tener a mi familia, mi casa, un plato de comida, entonces, tampoco puedo hacer una novela de esto”, dijo a América Hoy.

