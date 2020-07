Así se graba ‘La otra orilla’

Redacción Fama

Del Barrio Producciones, que dirige Michelle Alexander, inició las grabaciones de ‘La otra orilla’, telenovela que tendrá como protagonistas a personajes que trabajan en la primera línea durante la pandemia. La intención es hacer “un homenaje”, dijeron los actores. Esta no es la única producción con la que América ha vuelto a los sets (ProTV graba ‘Princesas’), pero es quizá la que más críticas recibió desde que se anunció. Alexander habló sobre los protocolos y el guion en una conferencia por Zoom.

“No es una telenovela educativa, pero entretenemos educando. Yo no estoy contando una historia de tragedia en la que vamos a ver muertos saliendo de los hospitales, no voy a hacer una historia en la cual la gente esté agonizando, eso jamás lo haría, porque eso es morboso y no somos morbosos. Estamos contando historias que nos ayudan a tener esperanza. Obviamente, uno se plantea los pros y los contras, pero creemos que es una historia que la gente quiere ver”, sostuvo la productora, quien a la vez se defendió de las críticas, en general a sus producciones. “Si fuera un tema de aprovechamiento, no se hubieran hecho películas sobre la Segunda Guerra Mundial o el terrorismo. Ya aprendí a no hacer caso a gente que siempre va a odiar lo que hago yo”.

Alexander aclaró que las series y telenovelas con mayor cantidad de personal en el set, y que fueron anunciadas para 2020 antes de la pandemia, no se grabarán. “Nuestra idea era retomar el rodaje (de ‘Dos hermanas’) en la tercera semana de agosto, pero lamentablemente, como va la situación en el país, los contagios en aumento, no sé si podamos hacerlo. Estamos en permanente comunicación con los actores, ellos saben que si se dan las condiciones se retoma, pero si no es así, no vamos a retomar ni arriesgar la vida de nadie hasta que se dé la oportunidad, y esa oportunidad va a ser cuando bajen los contagios en Lima. Eran 22 actores, más de 10 locaciones, era imposible seguir un rodaje de ese tipo”.

Ensayos con maniquíes, transporte y el Minsa

Para las grabaciones de ‘La otra orilla’, Alexander respondió que tanto los actores como el personal de producción pasaron las pruebas rápidas y moleculares, y que volverían a hacerlo cada 15 días. Pero reconoció que ello “no tendría sentido” si se exponen a la Covid-19 fuera del set. “El transporte público es una de las formas en las que hay más contagio. No importa si lo han hecho las otras empresas, pero nosotros sí lo hacemos y ha sido una inversión muy grande. A todo el personal se le recoge, nadie usa Metropolitano ni combi. Nada de eso (...). Los actores saben que ante cualquier descuido, muchas vidas dependen de ello”.

Acorde a los protocolos internacionales que ya están haciendo cadenas como la CBS; el gerente de Del Barrio, Hugo Coya, precisó que el equipo es mínimo para cada escena. “Muchas escenas se graban con un actor y tiene un maniquí nada más, está dialogando con un maniquí. Luego sale y entra el otro actor, y se unen en algunas escenas”. La productora agregó que cuentan con la asesoría de las autoridades y que “crearon” el cargo de ‘productora sanitaria’. “Coya supervisó eso, y lo hizo con el Minsa para ver si estaba correcto lo que estamos haciendo. No sé si la palabra es garantizado o chequeado, pero hemos tenido charlas todos, con especialistas y con la doctora Pilar Mazzetti. Contamos con dos médicos a tiempo completo y una enfermera que están pendientes de lo que realizamos”.

