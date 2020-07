Ximena Hoyos se defiende de críticas por viajar a Máncora: “Aquí nadie ha venido a juerguear”

Ximena Hoyos compartió una serie de videos en Instagram para responder a la ola de críticas que recibió por viajar a Máncora en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

A través de sus historias, la joven actriz indicó que si salió de Lima no fue por diversión, sino para alejarse temporalmente del caos en la capital.

“Aquí nadie ha venido a juerguear ni a turistear, acá todo está cerrado, no hay fiestas, no hay restaurantes, si quieres pedir algo de comer es con delivery, igual que en Lima hay toque de queda”, explicó.

“Vine en avión, no le veo nada de malo porque a partir del 15 (de julio) abrieron los vuelos... Estoy segura que en el avión no era la única que venía a Máncora a alejarse un poco del estrés de Lima. Estoy trabajando, pero desde aquí”, añadió en Instagram.

Ximena Hoyos señaló, además, que decidió emitir este pronunciamiento porque los crueles comentarios que le dejaron sus detractores afectaron a sus familiares.

PUEDES VER Ximena Hoyos responde a quienes la critican por haber pedido ayuda para su salud

“Los mensajes que he recibido son desde ‘no hagas caso’ hasta deseándome la muerte. Soy experta ignorando mensajes, pero ayer me afectó uno donde me deseaban la muerte a mi, a mis abuelos, a mi hermano, a mi mamá, a mi familia, que son lo que mas quiero”, expresó.

“Lo que más me afecta es que mi familia se preocupe por mí, a mi mamá le afectó los mensajes, más que a mí”, agregó Ximena Hoyos, con la voz entrecortada por la emoción, mediante su comunicado en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.