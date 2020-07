Toño Centella desmintió haber amenazado de muerte a Marvin Salas, joven cantante de Zaperoko, con quien su esposa le habría sido infiel.

Luego de someterse a una operación de manga gástrica, el cantante compartió un video de Facebook en el que negó rotundamente las acusaciones emitidas por Johnny Peña, director de la orquesta de salsa.

“Me levanto con la sorpresa que la gente está hablando cosas que no deben ser, que esas personas que están vinculadas a mi exesposa están recibiendo amenazas”, explicó Toño Centella.

“Yo, sinceramente, desmiento rotundamente esto porque no tengo nada que ver. Ya son cuatro días que he estado dolido y no he tenido tiempo para conversar casi con nadie. Yo soy una persona buena, nunca me gusta hacer daño a nadie. Yo desmiento rotundamente estas habladurías”, añadió el intérprete.

Toño Centella también dedicó unos instantes de su publicación para pedirles a sus fanáticos que no critiquen ni lancen amenazas en contra de los integrantes de Zaperoko. “Quiero decirle a los ‘centelleros’ que se calmen, que no estén hablando mal de estas personas, ya fue, capítulo cerrado y capítulo renovado. Gracias, amigos”, finalizó.

Toño Centella afirma que pareja de su esposa era amigo de su hijo

Durante una de las entrevistas que ofreció para ‘Magaly TV, la firme’, Toño Centella dijo que el joven con quien su aún esposa le habría sido infiel era amigo de su hijo.

“No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo”, declaró el cumbiambero.

