Amenazan de muerte a integrante de Zaperoko por supuesto romance con esposa de Toño Centella

El director de la orquesta Zaperoko, Johnny Peña, reveló que el integrante de la agrupación, quien fue vinculado sentimentalmente con la esposa de Toño Centella, viene recibiendo amenazas de muerte.

En entrevista con Trome, el músico contó que el menor de edad está muy preocupado porque teme por su vida tras el escándalo de infidelidad de Johana Rodríguez al conocido cumbiambero.

PUEDES VER Marito Rubio asegura que esposa de Toño Centella sí le fue infiel con el integrante de Zaperoko

Johnny Peña contó que conversó con el integrante de su orquesta y espera que el problema se resuelva lo antes posible. Asimismo, salió en defensa del joven.

“Espero que se esclarezcan las cosas, porque no todo lo que habla el señor (Toño) es cierto, hay que escuchar a la otra parte. Está (el joven) preocupado porque está recibiendo amenazas contra su vida. Además, a nosotros también nos llegan insultos en las redes, en cada publicación que hacemos”, dijo Peña al medio local.

Ante esto, el presunto enamorado de la esposa de Toño Centella está pensando en hacer una denuncia formal para garantizar su bienestar.

“Piensa pedirlas (garantías para su vida) porque uno no sabe, podría pasar algo”, agregó el director de Zaperoko.

Asimismo, Johnny Peña aclaró que él no sabía nada de las supuestas citas clandestinas de su integrante con la ahora expareja de Toño Centella.

“Recién me he enterado y eso es la vida privada de cada uno, pero he quedado sorprendido. Si hubiera sabido (la relación) desde un comienzo no lo hubiera permitido”, concluyó.

