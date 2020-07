Esposa de Toño Centella, Johana Rodríguez, rompió su silencio luego de que el cantante la acusara de haberle sido infiel con un adolescente de 17 años, integrante de Zaperoko.

La mujer, de 30 años, utilizó su cuenta de Facebook para aclarar el escándalo amoroso. “Jamas pensé que fuera llegar a tanto. Lo que usted está haciendo no se lo hace a nadie, es de cobardes”, inicia el extenso mensaje.

Esposa de Toño Centella rompió su silencio luego de que el cantante la acusara de haberle sido infiel. Foto: ATV

Johana Rodríguez aseguró que el cantante de chicha la amenazaba con matarse si terminaba la relación. Allí, se refirió a las denuncias en su contra que le interpuso el artista peruano.

Se mostró indignada. “También se ha ido a la Fiscalía mostrando según usted sus pruebas para que no me dé lo que me corresponde por estar casados, pero no se preocupe porque desde ahora le digo que no quiero nada, quédese con todo, así como me quitó mi carro y mis cosas, se las regalo, que le dure, haga lo que quiera con esas cosas”, se lee en su publicación de Facebook.

Además, la esposa de Toño Centella negó haberle robado sus joyas al cantante. “Yo sé trabajar y saldré adelante, usted me conoce y sabe que no le he robado nada”, agregó.

Esposa de Toño Centella rompió su silencio luego de que el cantante la acusara de haberle sido infiel. Foto: ATV

“Yo jamás fui mala con usted, siempre cuide su imagen, le decía que apoye a su familia e hijos. No entiendo por qué tanta maldad hacia mi persona... A pesar de todo no te deseo el mal, ojalá Dios te perdone por todo lo que estás haciendo”, finaliza sus declaraciones Johana Rodríguez en la red social.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.