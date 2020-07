Marito Rubio asegura que esposa de Toño Centella sí le fue infiel con el integrante de Zaperoko

El escándalo de una presunta infidelidad por parte de Johana Rodríguez a su esposo Toño Centella con un joven menor de edad ha traído más involucrados.

Pese a que la supuesta pareja negó haber mantenido algún tipo de romance, el salsero Marito Rubio conversó con las cámaras de Magaly TV, la firme y aseveró que realmente sí existió una relación clandestina.

Según Marito, él fue testigo de todo porque se encargaba de llevar y recoger a su colega cuando se reunía con la esposa de Toño Centella.

“Él se iba hasta Comas a dejarla. Yo iba atrás de él, esperaba que él se despida y todo y lo recogía”, comentó el salsero a la reportera de Magaly Medina, quien señaló que las citas clandestinas se llevaron a cabo durante 7 meses.

Como se recuerda, fue el mismo Toño Centella quien contó sobre el engaño de Johana Rodríguez: “Yo me ponía a llorar, no la quería perder (...) Yo ya estoy resignado, que siga su vida. Ya no voy a hablar de ella. Yo la he seguido y la he encontrado con otro. No todo es amor, no todo es dinero, pero son 12 años de matrimonio”, manifestó el cumbiambero.

Esposa de Toño Cetella niega infidelidad

Johana Rodríguez también dio su descargo luego que el lunes 27 de julio Toño Centella la acusara de haberle sido infiel con un integrante de la orquesta de Zaperoko.

“Yo no le he sido infiel jamás y él lo sabe perfectamente, sabe que toda mi vida lo he respetado”, dijo para Magaly TV, la firme.

