Stephanie Valenzuela tuvo un enlace en vivo con Magaly Medina para contarle a la conductora cómo se gana la vida.

Como se recuerda, la presentadora de Magaly TV, la firme solía cuestionar los trabajos de la cantante. Además, en varias ocasiones, la figura de ATV dejó entrever que se dedicaría a trabajos extraños.

Stephanie Valenzuela revela a Magaly Medina cómo hace para vivir rodeada de lujos y acepta que fue gracias a su exnovio

Finalmente, Stephanie Valenzuela respondió todas las dudas de Magaly Medina y le pidió que dejara de hacer comentarios mal intencionados, ya que no cuenta con pruebas para que las haga.

Durante la entrevista, la cual tuvo momentos acalorados, Valenzuela contó que se instaló definitivamente en México y que gana muy bien promocionando una marca de bebidas energéticas.

“Mi sueldo mensual es entre $ 6.000 a $10.00 y tengo contrato (…) vivo en un departamento de $800”, comentó la joven artista para despejar las dudas de cómo ella solventa su vida en tierras aztecas.

Sobre las fotos donde aparece en lujosos yates, Stephanie Valenzuela señaló que es amiga de un joven que alquila esas naves y la suele buscar para que le ayude con la publicidad, ya que ella tiene muchos seguidores en Instagram.

Asimismo, aseguró que lo mismo sucede con los carros de lujo en los que se le ve posando.

Las declaraciones no convencieron a Magaly Medina y Stephanie Valenzuela terminó revelando que su vida cambió cuando conoció a su expareja, un empresario francés con quien se fue a vivir a Dubái por un año.

“Me enamoré de una persona que tenía mucho dinero, pero que nunca quise exponerlo. Fue la relación más bonita que tuve, él me compraba rolex, joyas, carteras y zapatos. Tengo para vivir hasta que me muera. Él me ha llamado hace poco porque hemos quedado como amigos”, contó.

La modelo señaló que su relación llegó a su fin porque ella quería seguir con su carrera como cantante y no estuvo lista para formar una familia.

