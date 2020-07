Modern Family es una de las comedias de televisión más exitosas de los últimos tiempos. Responsable de llevar a la fama a nivel internacional a Sarah Hyland, quien interpretaba a la hija mayor de los Dunphys, una adolescente con ansias de popularidad.

La actriz logró destacar desde pequeña, cuando obtuvo su primer papel en la cinta Private Parts. Sin embargo, su historia de vida está llena de luchas y ejemplos de superación.

Ha tenido que desarrollar su carrera artística sin descuidar su salud, pues nació con displasia renal, una una alteración morfológica del riñón.

Problemas de salud

Sarah Hyland, hija de los actores Melissa Canaday y Edward James Hyland, comenzó a presentar problemas en su riñón desde el 2012. Se hizo diálisis y pronto buscó a un donante que terminó siendo su padre.

El trasplante fue exitoso, pero luego su cuerpo rechazó el órgano. Por eso, su hermano Ian Hyland se ofreció como nuevo donante.

“Cuando un segundo miembro de tu familia, alguien a quien se supone que tienes que cuidar por ser tu hermano menor, te quiere dar una tercera posibilidad de vivir… Es aterrador. Sentí un montón de presión. Fueron unos días bastante locos: tuve mi primera cita con mi actual novio, al día siguiente fueron los Emmy, al día siguiente fui a hacer diálisis y después tenía que estar en el hospital para mi trasplante”, dijo la actriz al medio SELF.

Además, la artista se sometió a otras cirugías, pues también tuvo problemas de endometriosis. Según su propio testimonio, fue intervenida en 16 ocasiones.

SANTA MONICA, CALIFORNIA - NOVEMBER 10: Sarah Hyland attends the 2019 E! People's Choice Awards at Barker Hangar on November 10, 2019 in Santa Monica, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP

El momento más difícil

Sarah Hyland tuvo los medios económicos para solventar sus tratamientos médicos. Sin embargo, necesitó de mucha valentía para poder sobreponerse emocionalmente a los duros momentos que pasó por su enfermedad.

“Después de 26, 27, años de estar enferma y con dolores crónicos todos los días, no sabes cuándo vas a tener el siguiente buen día. Es realmente duro. Escribía cartas en mi cabeza a mis seres queridos contando por qué lo había hecho, el razonamiento sobre la decisión y que no era culpa de nadie. No quería escribirlo en papel porque no quería que nadie lo encontrara”, confesó la actriz a Ellen DeGeneres.

Violencia de género

La artista conoció al actor Matt Prokop en un casting para High School Musical 3: La graduación. Tiempo después se hicieron novios y luego comenzaron a convivir, pero de repente se separaron en el 2012.

En ese momento, no salieron a la luz las razones de la ruptura. Sin embargo, años después la situación se aclaró cuando la Justicia estadounidense dictó una medida que impedía a Prokop acercarse a menos de 100 metros de Sarah Hyland.

La actriz pidió la medida por haber sido víctima de violencia física y verbal. En una entrevista para TMZ reveló que su expareja la tomó por el cuello en una discusión: “Me apretó con las dos manos y me empecé a ahogar, no podía respirar ni hablar. Tuve mucho miedo por mi vida”.

Más tarde, habló con el sitio Refinery29, acerca de lo difícil que es afrontar y superar este tipo de episodios: “Mucha gente piensa que una vez que escapas a una situación de abuso, ya está, termina ahí. Pero no es así. El trauma emocional y las cicatrices en tu alma no se van, y tienen consecuencias a lo largo de tu vida si no pides ayuda”.

Amor y coronavirus

En noviembre de 2017, Sarah Hyland oficializó su relación con el actor Wells Adams, a quien conoció a través de las redes sociales: “Nos pasamos algún tiempo tuiteándonos porque a mí me parecía muy divertido y él era fan de mi serie”, contó en el programa de Jimmy Kimmel.

En el 2018, comunicaron que empezaban a convivir en Los Ángeles y en el 2019 se comprometieron, pero la pandemia los hizo posponer sus planes de matrimonio.