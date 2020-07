Renata Flores: “El idioma quechua no debe perderse”

¿Qué sentiste cuando The New York Times te bautizó como ‘la reina del inka trap’?

Fue increíble, no me lo esperaba. Esa entrevista duró horas, la hice por Zoom. Fue emocionante.

Acá tuvo mucho rebote, pero a los catorce años tú ya habías salido en BBC, CNN y hasta en un canal de Al Yazira...

(Sonríe). Sí, algo increíble. A esa edad no esperaba que una noticia genere el interés de medios de comunicación tan grandes. Fue algo inesperado y gratificante porque el quechua se pudo mostrar al mundo.

Este proyecto que abrazas desde niña de preservar y difundir el idioma quechua a través de la música es como una manera de homenaje a tus ancestros.

Sí, para empezar, la música está en todo mi entorno. Y Ayacucho es un lugar muy alegre con música y arte. Siempre vamos a transmitir eso. Aparte, mi mamá fundó un centro cultural (Surca) para generar cambio en las personas a través del arte y ahí he crecido yo. Ella ha luchado por bastantes cosas y empezamos a realizar proyectos en quechua, yo desde los trece años. Fue algo muy importante, no pensamos llegar tan lejos.

La española Rosalía ha llevado el flamenco a la nueva generación y tú fusionas la música urbana con el quechua.

Sí, creo que hay una nueva generación de artistas que están calando fuerte. Por ejemplo, muchos jóvenes quieren aprender coreano para entender el k-pop y eso está buenísimo. Y Rosalía es un ejemplo clave. Pese a las críticas de los puristas, los jóvenes han conocido el flamenco. Se puede hacer mucho desde la música.

Por cierto, a ella la mencionarás en el álbum que alistas.

Sí. Eso estará en el álbum que se paralizó un poco por la pandemia, debe salir entre setiembre y octubre. Se llamará ISQUN que en quechua significa “nueve”. El disco va a hablar de una línea de tiempo con mujeres importantes de nuestra historia, donde se va a reflejar el alma de cada mujer en cada una de las nueve canciones. En la canción que habla de Francisca Pizarro (hija de Pizarro y de Inés Huaylas Yupanqui, sobrina de Atahualpa), le diré: ‘Rosalía, dame la razón’.

Mañana jueves estrenas ‘Yo mujer’, en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas. ¿Cómo te involucras en este proyecto?

Me contactó Jaime Cuadra y me comentó sobre este proyecto que tiene como fin construir un albergue para niñas. Por medio de la canción queremos dar un mensaje a las niñas y adolescentes para empoderarlas y que no se sientan solas. Que tengan el valor de tomar decisiones. Gracias al proyecto pude saber más del tema y con tristeza me enteré de que un familiar vivió este drama en carne propia.

Pero no es la primera vez que te involucras en proyectos sociales. Cuando presentaste el tema ‘Tijeras’, escribiste: ‘Los feminicidios hieren, aún más cuando quedan impunes’.

Sí, he estado siempre metida en proyectos sociales. El primero fue para revalorar el idioma quechua. Es un idioma tan importante que no debería perderse. También en otros que hablan de la discriminación, el feminicidio y ahora de la trata de personas. Hay que ponerse en los zapatos de otras personas y la mano en el pecho y ser la voz de ellos que muchas veces no son escuchados o ya están en el olvido.

